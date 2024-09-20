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Родителей подростков в Казани приглашают на открытую встречу с психологом
В субботу, 21 сентября, в Республиканском клиническом наркологическом диспансере пройдет открытая встреча с психологом для родителей подростков. В этот раз обсуждение будет посвящено теме «Трудности пубертатного возраста». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.
Заведующая психологической лабораторией РКНД, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет про формирование самооценки, про травлю (буллинг), самоповреждающее поведение и многое другое.
Всех желающих принять участие в обсуждении ждут 21 сентября в 10:00 по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус Д, 3 этаж – в мансарде. Участие совершенно бесплатное. Предварительно необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.
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