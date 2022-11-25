Расписание, успехи и мониторинг здоровья: в РТ внедряют приложение для учеников спортшкол

В казанском Центре бадминтона прошло мероприятие, посвященное цифровизации спортивной отрасли. Примером послужила автоматизированная информационная система «Мой спорт», внедряемая в спортивных школах республики.

Как рассказал ведущий менеджер по региональному развитию системы Сергей Есаков, «Мой спорт» позволит создать цифровой профиль спортсмена, включающий расписание тренировок, посещаемость и успеваемость, фиксирующий сдачу контрольных нормативов. Приложение рассчитано на все виды спорта, к тому же в системе ученикам будут выставлять спортивные юношеские разряды.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Программой также смогут воспользоваться директоры спортивных школ, администрация, методисты и тренеры. «Это приложение полезно тем, что тренер получает обратную связь от учеников и родителей. Родитель всегда находится в курсе, посещал ли ребенок тренировки. Кроме того, может просматривать его дисцилину. Педагог сюда же вводит свои комментарии о работе на занятиях», — сказал он.

Помимо этого, юным спортсменам доступен дневник самоконтроля, где можно обозначить свое самочувствие после тренировки. Это делается для отслеживания здоровья и корректировки тренировочного плана для спортивных результатов, уточнил Есаков.

В настоящее время приложение «Мой спорт» вводится в 65 регионах России. На площадке зарегистрированы 53 спортивные федерации РТ, 74 спортивных мероприятия. Благодаря этому школы смогут отправлять через АИС заявки для участия в спортивных состязаниях, объяснил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

«Благодаря поддержке руководства Республики Татарстан было принято решение

все государственные и муниципальные спортивные школы, которых насчитывается

около 165, перевести на эту систему. Мы понимаем, что на начальном этапе некоторым тренерам и родителям с трудом удается пользоваться приложением. Стараемся проводить онлайн-семинары, где все подробно об этом рассказывается», — пояснил он.

Специалист напомнил, что татарстанцы уже успешно пользуются подобными площадками. Так, порядка восьми лет назад в стране начала действовать платформа «Дневник.ру», а с 2020 года цифровизация коснулась и спортивной отрасли.

«Когда ребенок начинают свою спортивную карьеру, у него появляется некий паспорт, где показана вся история достижений. Это переводные нормативы, места, которые он занимал на соревнованиях. Приложение поспособствует ребятам в будущем», — сказал он.

По словам замглавы Минспорта РТ, система будет полезна и региональным ведомствам, поскольку включит все процессы и статистику спортивных организаций.

