Родитель ребенка-инвалида: право на дополнительные выходные

В преддверии Декады инвалидов, Уполномоченный по правам ребенка в РТ напомнил родителям таких детей о возможности взять дополнительные выходные дни.

Согласно Постановлению Правительства РФ, один из родителей, а также опекунов и попечителей, официально работающий по трудовому договору, может взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце для ухода за ребенком-инвалидом. Выходные можно использовать либо отдельно, либо объединить — до 24 дней подряд в год.

Важно отметить, что если один из родителей использовал менее 24 дополнительных выходных, то другой родитель в этом же году получит оставшиеся дни, которые также оплачиваются. Кроме того, согласно ст. 262.1 ТК РФ один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида до восемнадцати лет, может взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время.

Более подробно о мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами вы можете в «Правовом навигаторе» Министерства труда РТ.