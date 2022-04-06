Родионенко: «Президент FIG Ватанабе не видит ЧМ и ОИ без России в спортивной гимнастике»

Наставник сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась с корреспондентом «Татар-информа» ожиданиями от чемпионата России, стартовавшего в казанском Центре гимнастики 5 апреля. Тренер рассказала о том, как наша команда намерена выйти из международного бойкота и что ей обещали руководители международной федерации.

Валентина Родионенко: «Даже если мы не будем участвовать на Евро, навряд ли нас туда допустят, то у нас не потеряны шансы в 2023 году. Мы имеем право отбираться и соревноваться»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Президент FIG японец Ватанабе заверил, что Россия вернется на международные соревнования после завершения операции на Украине»

Как вы охарактеризуете общий уровень чемпионата России в отсутствие международных соревнований?

Расслабляться мы не имеем права. Думаю, что когда-то это все прекратится. Когда мы были в Катаре, в Дохе на этапе Кубка мира, президент Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) – японец Моринари Ватанабе заверил меня, что как только закончатся военные действия, федерация предпримет все усилия, чтобы нашу команду допустили к международным соревнованиям. Потому что Ватанабе не видит чемпионаты мира, Олимпийские игры без участия российской команды.

Значит, отбор в национальную команду продолжится?

Да. Я имею в виду отбор на чемпионат Европы и чемпионат мира. Даже если мы не будем участвовать на Евро, навряд ли нас туда допустят, то у нас не потеряны шансы в 2023 году. Мы имеем право отбираться и соревноваться.

«Многие давно не были на помосте. Поэтому есть волнение. Но надеюсь, что все будет хорошо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Значит, все гимнастки приехали в Казань с энтузиазмом?

Поскольку после Олимпийских игр у нас не было стартов для основного состава сборной, то, конечно, желание выступать есть. Другое дело, что многие давно не были на помосте. Поэтому есть волнение. Но надеюсь, что все будет хорошо.

«Надеемся, что на Кубок России приедут китайские спортсмены. Все-таки это наши основные соперники»

Политика внесла изменения в календарь вашей команды?

Да, мы меняем календарь. Мы сделаем открытым для иностранцев Кубок России, который пройдет в июле в Калуге. Ряд команд уже дали свое согласие. Таковые должны приехать в Калугу из восьми стран. Очень надеемся, что будет Китай, все-таки это наши основные соперники. Будет Южная Корея, Израиль, Турция, Белоруссия. Так что желающие набираются, конкуренция будет. Нам важно не просто собрать разные страны, лишь бы они были. Важна конкуренция и соревновательный уровень. Чтобы сохранить свой уровень, все-таки мы мировые лидеры, на сегодняшний день сильнейшие команды в мире, что мужчины, что девушки. И важно это сохранить.

«Важна конкуренция и соревновательный уровень. Чтобы сохранить свой уровень, все-таки мы мировые лидеры, на сегодняшний день сильнейшие команды в мире, что мужчины, что девушки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что ждете от этого чемпионата страны?

Ожидаю хороших выступлений. Это первый такой серьезный старт в этом году. Конечно, хочется, чтобы наши девочки, сборницы показали ту гимнастику, на которую мы рассчитываем.

В какой форме находятся сборницы?

В разной. Но идеальной я ее не назову. На данный период времени этого достаточно. Достаточно для того, чтобы показать свои программы, важно, чтобы они не ошибались.

«Большие надежды мы связываем с Мельниковой, но называть ее первым номером сборной я бы не стала»

Кого из спортсменок вам здесь не хватает?

Не хватает Ангелины Мельниковой, Лилии Ахаимовой. Мы им обеим разрешили отдохнуть полгода, они сами попросили. Большие надежды мы связываем с Мельниковой, но называть ее первым номером сборной я бы не стала. Есть программа, и по ее сложности некоторые соперницы Мельникову опережают. Обе гимнастки будут готовиться к Кубку России.

В этом году в ряде видов спорта чемпионаты России были сделаны открытыми. Не было желания сделать так и в отношении казанского чемпионата?

«К Кубку России готовимся заранее. Надеюсь, прекрасный турнир в Калуге получится» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во-первых, было слишком поздно. Да, было у нас желание пригласить сюда спортсменов из других стран. Но у нас не хватило времени. Во-вторых, нужно было прислать приглашение, получить согласие, а это непросто, как и вопросы с визами. Есть определенные проблемы. Поэтому к Кубку России готовимся заранее. Надеюсь, прекрасный турнир в Калуге получится.

После женского чемпионата здесь в Казани пройдет и мужской. Поясните по его составу, будут ли Никита Нагорный, Артур Далалоян?

Нагорный будет выступать, но без колец. Обязательно будет выступать Далалоян, но не будет травмированного Дениса Аблязина, как и Александра Карцева, он недавно дернул спину на тренировке, мы его освободили. Все остальные будут выступать.