«Родину защищать – большая честь»: с каким настроением срочники из Казани уезжают на флот

Сегодня на сборном пункте Военного комиссариата РТ прошла первая отправка срочников осеннего призыва. Около 40 призывников из Татарстана отправили на службу в подразделения Военно-морского флота ВС РФ. О том, кто провожал срочников и каков их настрой, – в репортаже «Татар-информа».

Первая отправка срочников осеннего призыва прошла на сборном пункте Военного комиссариата РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сказать татарстанским призывникам напутственные слова сегодня пришли военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, протоиерей Владимир и Равиль хазрат Зуферов.

«Ждем вас обратно крепкими и готовыми к защите Родины»

Призывников пригласили в зал на пятом этаже сборного пункта Военного комиссариата РТ. Там их уже ждали военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, протоиерей Владимир и Равиль хазрат Зуферов. Все они пришли, чтобы напомнить ребятам, что служба в армии – честь и святой долг каждого мужчины. Призывники ровными колоннами зашли в зал и спокойно ждали начала. Первым выступил военный комиссар РТ Сергей Погодин. «Вольно, ребята, присаживайтесь», – начал он свою речь.

Сергей Погодин: «Помните, что настоящая мужская дружба рождается в армии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С 1 ноября в нашей республике начался осенний призыв. Сегодня со сборного пункта Татарстана в Вооруженные Силы России направляется первая воинская команда с молодым пополнением, то есть вы, ребята. Призыв никак не связан с проведением СВО. Он, как и раньше, будет осуществляться в установленные законодательством сроки и в плановом порядке. Ни один из вас не попадет в зону проведения СВО. Вы не будете проходить военную службу на новых территориях Российской Федерации. Основная масса из вас будет направлена в учебные центры на территории России для обучения по специальностям на 4-5 месяцев», – сказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Сергей Погодин подчеркнул, что когда призывники окончат службу, они вернутся домой.

«По поводу самой службы, в первые дни надо быстро освоиться. Нужно войти в коллективы военнослужащих, помните, что настоящая мужская дружба рождается в армии. Пишите и звоните близким, не забывайте их. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, удачного освоения воинской специальности, чтобы у вас все было хорошо. Через год мы будем ждать вашего возращения крепкими, здоровыми, получившими военную специальность и готовыми защищать свою Родину», – заключил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Когда призывники окончат службу, они вернутся домой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У России нет друзей, кроме Армии и Флота»

Следующим слово передали протоиерею Владимиру. Первый вопрос, который он задал призывникам: «Почему же вы не улыбаетесь? Вы призываетесь в нашу могучую, великую и непобедимую армию! Это великая радость, вы становитесь воинами и защитниками нашего народа!» – заключил он.

Протоиерей Владимир рассказал историю из жизни.

Протоиерей Владимир: «Вы призываетесь в нашу могучую, великую и непобедимую армию!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас был правящий архиерей Казанской и Татарстанской митрополии – митрополит Феофан. Он рассказывал мне историю про своего папу. В годы Великой Отечественной войны его папа шел Родину защищать. У него в сундуке лежал свадебный костюм. Отец митрополита Феофана сказал супруге: “Доставай свадебный костюм”, а это вообще в то время самым ценным было у человека. Он сказал: “Я иду Родину защищать!”, и в этом костюме он ушел. Получил несколько ранений, но в итоге вернулся в свой родной дом победителем. И вы, дорогие новобранцы, идете защищать Родину, помните об этом и помните слова Александра III: “У России нет друзей, кроме Армии и Флота”, а вы – наш будущий Флот», – обратился к призывникам протоиерей Владимир.

После речи православного священнослужителя призывники зааплодировали. Протоирей Владимир поблагодарил всех собравшихся и передал слово Равилю хазрату Зуферову.

Равиль хазрат Зуферов: «Будьте опорой друг для друга, и мы будем стараться быть опорой для вас» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это знаменательный день, хоть и немного грустно, когда покидаешь отчий дом и родных. Ребята, все это пройдет, это шаг к позитиву и хорошему созиданию. Отец Владимир красиво рассказал про это. Мы все понимаем, что защита Родины – это прямая наша обязанность. Защищать Родину надо уметь, а этому вам нужно учиться. Люди всех конфессий, национальностей всегда защищали свою Родину, понимали, что это – святое. Поэтому в исламе и говорится, что один час на пути защиты своей Родины – это 60 лет поклонения, потому что это – великая честь. Я желаю вам всего наилучшего, всего наихорошего, мы молимся за вас. Берегите себя и слушайте своих командиров, будьте примером для всех нас. Чтобы про вас говорили: “Это наши парни там служат, они хорошо ведут службу, на них приходят почетные письма и слова благодарности”, и будьте опорой друг для друга. И мы будем стараться быть опорой для вас. Всевышний будет опорой для всех нас и на все времена. Как говорится: “Миру – мир, солдату – дембель”. Поскорее возвращайтесь к семьям», – рассказал Равиль хазрат Зуферов.

Призывники бурно отреагировали на слова Равиля хазрата и поблагодарили его бурными овациями. Когда официальная часть закончилась и выдались свободные минуты, несколько призывников согласились поговорить с корреспондентом «Татар-информа».

Антон Зуев: «Настрой у меня боевой, готов отдать долг Родине» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тут довольно необычно, но кормят хорошо и отличное командование. В целом я немного потерян, так как впервые в армии. Не ожидал, что попаду на флот, очень сильно удивился и обрадовался. Так как на флоте пару лет назад служил мой друг, мне есть с кого брать пример. Настрой у меня боевой, я готов отдать долг Родине. Морской болезни, к счастью, нет», – поделился призывник Антон Зуев.

Его приятель Илья тоже попросил слова. Парень сказал, что он хочет, чтобы его близкие увидели в интернете его фотографию, прочли его слова, не переживали бы и не волновались.

Илья Гришин: «Мой папа служил, и я буду служить, считаю, что защищать Родину – это большая честь» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я здесь недавно, настрой серьезный и боевой. Готов к несению службы. Я выбрал флот не сам, но доволен, что попал сюда. Главное, чтобы в будущем, на обучении мы все друг друга поддерживали и все у нас было хорошо, в достатке было мужества и терпения. Мой папа служил, и я буду служить, считаю, что защищать Родину – это большая честь», – рассказал призывник Илья Гришин.

После всех выступлений и интервью призывники отправились в часть, где будут готовиться к отправке.