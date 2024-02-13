«Родину нужно защищать»: Герой России Расим Баксиков стал участником автобусного марафона

Сегодня жители Бугульминского района стали участниками автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». На панельной дискуссии в Доме техники города им рассказали о достижениях страны, республики и муниципального района.

Спикерами мероприятия стали Герой России Расим Баксиков, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, глава Бугульминского муниципального района РТ Линар Закиров. Модератором дискуссии выступил журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв. В мероприятии приняли участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

Герой России Расим Баксиков до начала мероприятия встретился с учащимися кадетской школы Бугульмы. Он посоветовал кадетам серьезно подумать о службе в армии. По его словам, это должен быть осознанный выбор, потому что армия — это образ жизни, службе отдаются всецело.

«Военно-патриотическое воспитание начинается, конечно, с семьи, продолжается в школе, в общественных движениях, далее в студенческих союзах. Это очень важно, ведь патриотизм — это чувство сохранения нашего государства. Родину нужно защищать, чтобы сохранить для потомков», — подчеркнул Расим Баксиков.

В Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.

О достижениях Татарстана участники встречи смогли узнать на фотовыставке. Гости увидели образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

«Национальные проекты — это залог дальнейшего развития нашей республики. Они призваны, в первую очередь, улучшить качество жизни татарстанцев. Это не просто новые объекты, но и качественное содержание, и новые технологии. Нет никаких сомнений, что темпы развития, которые набрала наша республика, будут только расти», — прокомментировал депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин.

Благодаря нацпроекту «Образование» в 12 сельских школах Бугульминского района появились центры образования и гуманитарного профилей «Точки роста». В лицее № 2 открыли школьный технопарк «Кванториум». Отремонтировали и оборудовали пищеблоки в 13 школах.

По республиканской программе построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов на территории сельских поселений. Полностью отремонтировали детскую и взрослую поликлиники, после капитального ремонта ввели в эксплуатацию стационар детской больницы, инфекционное отделение.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» существенно обновили материально-техническую базу. В центральную районную больницу закуплено 60 единиц нового медицинского оборудования для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Получили 16 автомобилей и 58 видов медицинского оборудования по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Бугульме с 2016 года преобразились улица Гашека, центральная площадь, Сокольская гора и сквер имени Петра Ненастина. Бугульминский район дважды одерживал победу в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения» — в 2018 и 2020 годах. В 2023 году в рамках гранта Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» полностью завершили благоустройство территории, прилегающей к центральному водоему.

«Существенных перемен добился наш Бугульминский муниципальный район. За 10 лет мы приросли на 1041 объект — это красивые и современные детские сады, ФАПы и стационары, дороги, дома культуры, спортивные площадки и многие другие объекты. Все это сделано в рамках республиканских и федеральных программ, национальных проектов. Благодаря им нам удается создавать комфортные условия, чтобы к нам возвращалась наша молодежь, молодые специалисты», — отметил глава района Линар Закиров.

Встреча в Бугульме завершилась концертной программой от легендарного Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан; певца, лауреата международных конкурсов, солиста БКЗ им.С.Сайдашева, участника фестиваля «Yзгәреш җиле» Ильгиза Мухутдинова и народной артистки РТ, золотого голоса татарской эстрады Зайнаб Фархетдиновой.

Цель проекта «Татарстан — республика достижений» — рассказать о том, чего уже достиг наш регион, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Федеральная программа «Комфортная городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.