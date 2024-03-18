«Родину нужно не только любить, но и уметь защищать»: стартовали военные сборы школьников

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие пятидневных сборов «Авангард» по основам военной службы для учеников 10-х классов, посвященное 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Подобные сборы проходят ежегодно, начиная с 2022 года. Специально для подобных целей два года назад были созданы центры «Авангард».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На данный момент, через эти сборы прошло уже более 4 тысяч юношей. В этом году мы ожидаем, что данные сборы пройдут еще 1400 человека на базе центра “Патриот” в Казани, и примерно столько же в двух других отделах центра “Авангард”. Хотелось бы сразу успокоить родителей, что это никак не связано с СВО, это плановые сборы проводившиеся и ранее. Сейчас они проводятся централизовано, на высоком уровне. Мы специально задействовали профессиональных инструкторов, в том числе тех, кто участвовал в боевых действиях», – рассказал директор республиканского центра спортивно-патриотического центра допризывной подготовки «Патриот», Дмитрий Литвинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В течении пяти дней ребята будут получать знания по основам военной службы. Участникам обеспечат питание и проживание на базе центра.

«Основная задача этих сборов – заинтересовать ребят, развеять сложившийся стереотип о службе в армии, о том что это страшно, сложно. Так же показать какой характер носят современные боевые действия. В сборы входят такие дисциплины как: тактическая медицина, строевая подготовка, радиохимическая бактериальная защита, тактическая подготовка, огневая подготовка и инженерная подготовка. Так же стоит упомянуть одну из новых дисциплин – пилотирование БПЛА. Каждый из ребят успеет полетать на симуляторе», – рассказал инструктор по тактической подготовке Дмитрий Лесной.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Помимо прочего к участникам сборов будут приходить эксперты, проводить мастер-классы. Так же их будут ждать культурно-массовые мероприятия.

«Это уже больше традиция, проводить подобные сборы. В этом году мы приурочили их к 10-ти летию воссоединения Крыма с Россией. Что бы эти сборы служили ребятам так же экскурсом в историю», – поделилась заместитель министра по делам молодежи Айгуль Сабирова.

Стоит упомянуть, что открывающиеся сегодня сборы не единственные за эту весну.

«На весну этого года у нас запланировано еще четыре подобных мероприятия. Сегодня мы встречаем школьников Московского и Кировского районов Казани. На очереди еще Приволжский, Вахитовский, Авиастроительный районы, а также Муниципальные районы республики и кадетские школы-интернаты», – рассказал начальник учебных сборов по основам военной службы, полковник запаса, Игорь Влатовский.

Нельзя так же забывать о важности даты, к которой приурочено открытие данных сборов.

«Я уже поздравил сегодня своих коллег из ветеранского движения Севастополя, Крыма. И так как сегодня праздник, то я заранее с ними договорился, и сегодня будет организован телемост 181-ой школы и Севастополя. Решение о проведении подобного мероприятия, как эти сборы – несомненно правильное. Раньше ребята, уходя в армию, шли в неизвестность. А теперь они хотя бы немного знакомятся с этим миром», – поделился Генерал-Майор Александр Бородин.

С началом пятидневных сборов участников также поздравил участник СВО.

«Вы уже вступаете во взрослую жизнь, уже понимаете, что такое родина. И я считаю, что родину нужно не только любить, но и уметь защищать. Конечно мы все надеемся, что вам не придется этого делать. Но вне зависимости от того, столкнетесь вы с этим или нет, вы должны быть готовыми к этому», – подчеркнул военнослужащий.