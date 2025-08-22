«Родину люблю»: 53-летний пестречинец рассказал, почему решил отправиться на СВО

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Алексей Костюнин – коренной житель села Карповка Пестречинского района РТ. Ему 53 года. После Кулаевской школы он окончил Ленино-Кокушкинское училище, где получил профессию водителя. В 1992 году отслужил в Красноярске, в бронетанковых войсках, в звании младшего сержанта, был командиром отделения.

Когда объявили частичную мобилизацию, Алексей понимал, что может оказаться в числе призванных. Повестка так и не пришла. Тогда он сам решил идти добровольцем, но дождался, пока сын вернется со срочной службы. Теперь сын дома, есть кому присмотреть за хозяйством. Сам Алексей – вдовец, его взрослые дети-двойняшки поддержали решение отца.

«Родину люблю, и все. А родина – это дети, это семья, это родители», – говорит он.

Сейчас Алексей оформляет документы. Медкомиссию в Пестрецах он прошел без очередей – для этого его специально сопровождал сотрудник. Где именно предстоит служить, пока не знает, но подчеркивает: настрой боевой.

Он считает, что именно взрослые, опытные мужчины должны вставать в строй.

«Нет такой мысли, что кто-то другой это сделает вместо тебя, кто-то третий. Если выбор пал, если надо, значит, надо», – объясняет Костюнин.

Сегодня Татарстан входит в число лидеров среди регионов по выплатам контрактникам. Подписавшим контракт в военкомате Пестречинского района единовременно выплачивают 3,4 миллиона рублей. Из них 400 тысяч – от Минобороны РФ, 2,7 миллиона – от Республики Татарстан и 300 тысяч – от Пестречинского района.