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Политика 28 апреля 2024 15:44

«Родиной не торгуем»: Захарова исключила обмен новых регионов РФ на замороженные активы

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Оцифиальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью в The Wall Street Journal, в которой говорится, что Германия призывала оставить замороженные российские активы в неприкосновенности для того, чтобы использовать их как рычаг на переговорах по прекращению российско-украинского конфликта и побудить Москву уступить часть территорий новых российских регионов.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Она отметила, что российские активы должны остаться неприкосновенными, поскольку в противном случае на западное воровство последует жесткий ответ.

«И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», – резюмировала Захарова.

#мария захарова
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