news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 9 мая 2026 11:15

«Родина» впервые в своей истории выбила путевку в РПЛ

Читайте нас в
Телеграм
«Родина» впервые в своей истории выбила путевку в РПЛ
Фото: fcrodina.com

Московская «Родина» впервые за историю своего существования вышла в РПЛ, одержав уверенную победу (2:0) над «Челябинском» в рамках 33-го тура Первой лиги.

Ранее, в сезоне 2022/23, московская команда уже сражалась за путевку в российскую Премьер-лигу, но уступила тогда «Нижнему Новгороду» в стыковых матчах с общим счетом (2:3).

Также накануне еще одна команда второго по счету российского эшелона – воронежский «Факел» пополнит «элитный» дивизион в будущем сезоне 2026/27.

По итогам 33 туров «Родина» занимает первую строчку с 65 очками в Первой лиге. На втором месте идет «Факел» (65 очков).

До окончания чемпионата в Первой лиге командам осталось провести фактически по одному матчу. Ближайшую и заключительную встречу «Родина» проведет против «Арсенала» в Туле 16 мая. Начало – в 13:00 мск.

#первая лига #ФНЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

9 мая 2026
На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

8 мая 2026
Новости партнеров