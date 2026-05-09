«Родина» впервые в своей истории выбила путевку в РПЛ

Фото: fcrodina.com

Московская «Родина» впервые за историю своего существования вышла в РПЛ, одержав уверенную победу (2:0) над «Челябинском» в рамках 33-го тура Первой лиги.

Ранее, в сезоне 2022/23, московская команда уже сражалась за путевку в российскую Премьер-лигу, но уступила тогда «Нижнему Новгороду» в стыковых матчах с общим счетом (2:3).

Также накануне еще одна команда второго по счету российского эшелона – воронежский «Факел» пополнит «элитный» дивизион в будущем сезоне 2026/27.

По итогам 33 туров «Родина» занимает первую строчку с 65 очками в Первой лиге. На втором месте идет «Факел» (65 очков).

До окончания чемпионата в Первой лиге командам осталось провести фактически по одному матчу. Ближайшую и заключительную встречу «Родина» проведет против «Арсенала» в Туле 16 мая. Начало – в 13:00 мск.