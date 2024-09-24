Родина учителя Тукая и чувашская йавача: кайбичане провели День культуры в Казани

23 сентября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Кайбицкого района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, в культурном центре «Сайдаш» гостей встречали представители трех народов, проживающих в районе, — татары, русские и чуваши.

Встречали гостей не традиционным чак-чаком и караваем, а ягодами, собранными на полях и в лесах Кайбицкого района. Как известно, Кайбицкий район славится своими рощами из горного (красного) дуба и родниками. Ягоды подавали в плетеных корзинах, изготовленных местными умельцами.

Центром и украшением выставки стал бренд Кайбицкого района — фестиваль народного творчество «Кичке уен».

Здесь же были представлены оригинальные национальные блюда татарской, чувашской, русской и кряшенской кухни. Так, чуваши угощали гостей йавачой и чакатом, а татары предлагали попробовать бәлеш с гречневой крупой.

Традиционный татарский пирог, который обычно готовится с картофелем или полбой с мясом, в Кайбицком районе готовят с гречневой крупой. Мясо при этом иногда заменяют на изюм или сухофрукты.

Здесь же подавали татарские лепешки — юка. Однако, в отличие от традиционной пресной лепешки, юка Кайбицкого района пышная — приготовлена на дрожжах.

Здесь же развернулась выставка «Выдающиеся личности Кайбицкого района», подготовленная районной библиотекой. Несмотря на то что Кайбицкий район является одним из самых молодых районов Татарстана, он вырастил немало известных личностей, внесших свой вклад в развитие татарской культуры и Татарстана.

Среди них татарский просветитель, основатель медресе «Мутыгия» в Уральске Мутыгулла Тухватуллин, писатель Зариф Башири, поэт и переводчик Абрар Сагиди, краевед, автор идеи герба Татарстана Назым Ханзафаров, композитор, народный артист Казахстана, один из авторов музыки к гимну Казахской ССР Латыф Хамиди, один из основателей Татарского театра кукол Фуат Таиров, народная артистка Татарстана Лидия Ахметова, заслуженная артистка Татарстана, актриса Камаловского театра Гульчачак Гайфетдинова и другие.

Мутыгулла Тухватуллин лично преподавал в основанном им медресе в Уральске. Одним из выпускников «Мутыгии» стал сын его друга — Габдулла Тукай. А сын Мутыгуллы — татарский писатель, журналист и певец Камиль Мутыги стал близким другом и наставником известного татарского поэта. В 1905-1909 годах Камиль Мутыги основал журналы и газеты «Аль-Гаср аль-джадид», «Уклар», «Фикер», «Уралец», «Янга тормыш». Был первым профессиональным татарским эстрадным исполнителем, в 1909-1917 годах вел концертную деятельность, где получил прозвище «татарский Шаляпин».

В 1930-х годах занимался литературной деятельностью, создал пьесы «Шайтан өне» («Чертово гнездо»), «Көрәш» («Борьба»), которые ставились в татарских театрах, в его творчество входили народные песни, песни собственного сочинения на стихи татарских поэтов.

Предположительно, в начале XX века песня «Туган тел» Габдуллы Тукая исполнялась на мотив старинной народной песни «Салим бабай», напетой Камилем Мутыги Тукаю.

Здесь же развернулась экспозиция музея имени Галии Кайбицкой — родной сестры Камиля Мутыги. Музей имени оперной певицы, первой народной артистки Татарской АССР был открыт в селе Большие Кайбицы в 1998 году.

В музее воссоздана мемориальная комната, где представлены личные вещи Кайбицкой: автографы, аудиокассеты, ноты, театральные костюмы, мемориальная мебель, книги, семейные реликвии Тухватуллиных. В музее имеется музыкальный салон, где проводятся культурно-образовательные программы, встречи с деятелями искусств.

С течением времени экспозиция была расширена, создан этнографический зал, где демонстрируются одежда и предметы быта основных народов, населяющих район. В проектировании здания музея участвовал сын Галии Кайбицкой архитектор Сайяр Айдаров. Сегодня в музее хранятся две тысячи экспонатов. Здесь же хранятся порядка 30 картин внука Галии Кайбицкой художника Ильяса Айдарова.

На отдельной площадке в фойе КЦ «Сайдаш» работала выставка по декоративно-прикладному искусству — резьбе по дереву и ковке. Были представлены работы народных умельцев из сел Турминское, Багаево и Ульянково. Гостей также встречал детский образцовый кукольный театр «Экият», организованный в честь уроженца Кайбицкого района, одного из основателей Татарского театра кукол «Экият» в Казани Фуата Таирова.

В рамках года семьи гостей праздника познакомили с образцовой многодетной семьей Гиниятуллиных. Также на площадке можно было познакомиться с родословными четырех семей — Гарафутдиновых, Бикчантаевых-Багавиевых, Гарифуллиных и Мышевых — победителей и призеров Республиканского фестиваля-конкурса «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез».

Закончились Дни культуры Кайбицкого района концертом под названием «Одного корня мы, одной судьбы».

Перед началом концерта гостей поприветствовал глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. «Кайбицкий район расположен в очень красивом месте с богатой историей. На территории нашего района дружно проживают татары, русские, кряшены и чуваши. Наш народ ставит перед собой большие цели, которые дают нам сил двигаться вперед», — отметил он.

В ходе концертной программы зрителям были представлены праздники и обряды, связанные с семейными традициями народов, проживающих на территории района.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, через выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.