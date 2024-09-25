Родина матери Нуриева и зал космонавтики: алькеевцы показали День культуры в Казани

24 сентября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Алькеевского района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, в сквере перед культурным центром «Московский» гостей встречали представители татар, русских и чувашей — трех народов, проживающих в районе, а также артисты местного фольклорного ансамбля «Зиләйлүк». В фойе культурного центра развернулась выставка достижений в спорте и образовании Алькеевского народа, изделия народных ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Отдельно была организована экспозиция Алькеевского землячества, которое возглавляет ректор Казанского кооперативного института, депутат Госсовета Татарстана, уроженка Алькеевского района Алсу Набиева.

Руководитель Центра татарской культуры Казанского кооперативного института Флюра Абдуллина рассказала о деятельности и проектах землячества.

Так, она напомнила, что Алькеевский район подарил татарскому народу немало выдающихся личностей. Среди них — мама всемирно известного артиста балета Рудольфа Нуриева Фарида Нуреева (Аглиуллова). Она родилась в деревне Татарское Тюгульбаево. Родом из Тюгульбаево также первый татарский фотограф, современник Габдуллы Тукая Кывам Зульфакаров. Кывам (Кывамметдин) Зульфакаров родился в 1870 году, учился в Казани в медресе «Мухаммадия».

Отличался знанием многих профессий, тягой к музыке, был известным мастером арабской каллиграфии, педагогом, религиозным деятелем, автором учебников. Кывам Зульфакаров всегда интересовался новым — об этом свидетельствует и тот факт, что он стал одним из первых известных татарских фотографов. После смерти Тукая он вместе со своим старшим сыном Салихом побывал в деревнях Кушлавыч, Училе, Кырлай и сфотографировал места, связанные с детством поэта.

Алькеевский район также является малой родиной олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Ее отец Марат Кабаев — уроженец деревни Нижнее Алькеево. Центральный спортивный зал в Базарных Матаках — районном центре Алькеевскего района, который построила известная спортсменка, носит имя «Алина».

Привлекла внимание гостей и выставка-экспозиция историко-краеведческого музея им. Лисенкова «Далекий и близкий Космос». Мало кто знает, но в Алькеевском районе находится единственный в Татарстане зал Космонавтики.

История экспозиции началась в 2005 году. Тогда правнук алькеевского купца Сергея Лисенкова Анатолий Михеев привез в Базарные Матаки своих друзей — героев Советского Союза, летчиков-космонавтов Александра Баландина и Мусу Манарова. С их подарков и началось формирование космической экспозиции. Позже свои личные вещи в музей передал еще один летчик-космонавт Николай Бударин.

Сам Анатолий Михеев вырос в семье, тесно связанной с космонавтикой, и свою жизнь посвятил Космосу. Его отец Яков Михеев — конструктор антенны для первого искусственного спутника. После посещения села Базарные Матаки в 2002 году Анатолий Михеев согласился передать купеческий дом своего прадеда под историко-краеведческий музей. Более того, взял над ним шефство и всячески поддерживает его.

Таким образом, сегодня в Зале космонавтики Алькеевского историко-краеведческого музея хранятся рисунки Баландина, которые он рисовал, будучи в Космосе, питание космонавтов, нулевой привод ракеты «Буран», космический костюм Баландина, ложемент и другие космические экспонаты. Здесь же хранится флажок с гербом Алькеевского района, побывавшим в Космосе. Сам Александр Баландин является почетным гражданином Алькеевского района.

Еще одна гордость алькеевцев — это звезды театральной сцены. Алькеевский район является родиной десятка известных театральных артистов Татарстана. Среди них народная артистка РСФСР Галия Булатова, которая играла в Татарском академическом театре и в татарских театрах Москвы и Астрахани (на экспозиции были представлены ее сценические костюмы), актер Камаловского и Астраханского драматического театра Азаль Ягудин, народные артисты Татарстана Исламия Махмутова, Рузия Мутыгуллина, Асхат Хисматов, Резеда Тухватуллина, Анас Галиуллин и заслуженный артист Татарстана, актер Кариевского театра Фанис Калимуллин.

В Алькеевском районе даже есть свой театральный фестиваль, который проводится на базе Нижнеалькеевской школы.

Богат Алькеевский район и своими поэтами и писателями, среди которых писатель, поэт, участник Великой Отечественной войны, узник немецких концлагерей Наби Даули и народный поэт Чувашии Петр Хузангай, с именем которого связаны рост и расцвет современной чувашской поэзии. Родное село поэта в Алькеевском районе с 1981 по 2002 годы носило название Хузангаево. В 2022 году было переименовано в Сиктерме. В 2002 году в селе состоялось торжественное открытие музея имени Хузангая.

Здесь же были представлены достижения агропромышленного комплекса Алькеевского района, блюда народов, проживающих в Алькеевском районе — мишарский баурсак, русские щи и чувашские творожный сыр чакат и домашняя колбаса шарттан.

Особый интерес гостей вызвали мастер-классы по созданию головных уборов маскмак, хушпу, калфак, кокошник — все это можно было создать своими руками и забрать в качестве памятного подарка.

Закончились Дни культуры Алькеевского района концертом под названием «Семья — источник вдохновения».

Перед началом концерта гостей поприветствовал глава Алькеевского района Александр Никошин.

«Сегодня мы увидели достижения наших детей, нашего подрастающего поколения. Преемственность поколений очень важна», — отметил он.

День культуры Алькеевского народа посетили также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин и уроженец села Нижнее Алькеево, народный артист Татарстана Асхат Хисматов. «Алькеевский район — район с богатой историей, богатой культурой, здесь проживает многонациональный район», — добавил замминистра культуры РТ.

В ходе концертной программы зрителям были представлены праздники и обряды, связанные с семейными традициями народов, проживающих на территории Алькеевского района. Так, зрителям был представлен татарский обряд сватовства, русская свадьба и чувашский обряд имянаречения.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.