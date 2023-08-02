«Родина-мать позвала, надо защищать»: боец из Татарстана рассказал о своей службе

После девяти месяцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащий из Зеленодольского района по имени Алмаз приехал домой в отпуск. Он поделился своими впечатлениями о службе, рассказав журналистам о том, как проходят фронтовые будни

Алмаз родился и вырос в селе Васильево. Там он окончил школу, потом поступил в железнодорожное училище. После его окончания призвался на срочную службу в Вооруженные силы, в пехоту сухопутных войск. После семи месяцев службы и обучения на снайпера оказался в Чечне. В зоне конфликта он провел год и четыре месяца, это время оставило в душе неизгладимый след, рассказал военный.

После демобилизации Алмаз приехал в родное Васильево, женился, устроился на работу. Через 20 лет — в сентябре 2022 года – он получил повестку во время объявленной в России частичной мобилизации, и без раздумий уехал на военные сборы в Казань.

Фото Лилианы Славкиной

«Несмотря на то, что в прошлом я участник боевых действий, мне было, конечно, страшно. Я знал, что такое война, но мне ведь уже 41 год был, да и опыт утерян. Тем не менее, надо – значит надо. Родина-мать позвала, надо защищать. Так, спустя 20 лет, пришлось заново учиться саперному делу», – рассказывает военнослужащий.

Через месяц после отправки на службу Алмаз —теперь уже сапер с позывным «Сэм» – оказался на службе в Луганской области. В зоне СВО солдат находился на третьей линии обороны. Вместе с сослуживцами они занимаются уничтожением невзорвавшихся боеприпасов, прогнивших мин, которые уже нельзя использовать, устанавливают минное заграждение.

За успешное выполнение боевых задач Алмаз награжден медалью «За боевые заслуги» и нагрудным знаком «За верность долгу».

Живут бойцы в блиндажах по восемь человек. По словам военнослужащего, бытовые условия на передовой хорошие – даже переносную баню прислали с гуманитарной помощью, отметил он.

«Еще все спрашивают, как нас кормят. Да хорошо кормят. Раньше в столовой готовили, давали готовую пищу, сейчас продуктами выдают, гречку, макароны, тушенку. Пайки раз в неделю привозят, что надо — сами себе готовим», – говорит военнослужащий.

«Тут (дома) все меня спрашивают — чего такой худой приехал? Так ведь жарко сейчас, а мы весь день ходим в бронежилетах весом по 18 килограммов. С утра надел, вечером снял — за это время семь потов сходит. Что делать — это безопасность наша», – продолжает рассказ боец.

За девять месяцев службы в зоне СВО домой военнослужащий в отпуск приезжает уже во второй раз. Во время отпуска наслаждается прогулками с детьми, 12-летней Азалией и 8-летней Раяной.

«Я горжусь папой, он даже приходил к нам в школу, рассказывал про службу, как Родину защищает. Мы с мамой и сестрой его очень ждем!» – говорит дочь военного Раяна.

Материал подготовлен при участии Лилианы Славкиной