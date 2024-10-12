Родина Каюма Насыри и объекты ЮНЕСКО: зеленодольцы представили в Казани День культуры

11 октября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Зеленодольского района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, в фойе культурно-досугового комплексе им. Ленина развернулась фотовыставка проекта «Земля, что дарит вдохновение». В нее вошли фотографии природных пейзажей, достопримечательностей и улиц Зеленодольска и района, сделанные любителями. По словам организаторов конкурса, снимки получились настолько профессиональными, что из них решили сделать отдельную выставку.

На втором этаже КДК им. Ленина расположилась выставка зеленодольских художников «Мой край родной — моя история живая». В том числе здесь можно увидеть картины председателя Татарстанского отделения Союза художников России Анатолия Крылова — уроженца Зеленодольского района. Также были представлены работы еще одного уроженца Зеленодольска, художника Сергея Царева, чьи картины выставлялись в Третьяковской галерее.

Отдельно была представлена экспозиция музея Каюма Насыри. Известный татарский просветитель, языковед, писатель, историк и этнограф родился в 1825 году в деревне Верхние Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии, ныне село Малые Ширданы Зеленодольского района. В 1926 году в деревне был восстановлен дом Каюма Насыри, а в 1947 году его перевезли в село Большие Ачасыры. В 1993 году председатель колхоза «Совет» Раис Сабитов выкупил дом и передал под музей. Таким образом, в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района функционирует архитектурно-этнографический комплекс им. Каюма Насыри.

В экспозиции в Казани односельчане Каюма Насыри представили знаменитый ширданский катык — татарский кисломолочный продукт, приготовленный в печи. Считается, что блюдо столетиями готовили в Больших и Малых Ширданах. Есть информация, что в 1833 году ширданским катыком угощали Александра Пушкина, который по пути в Казань был проездом в Свияжске. Есть предание, что когда Пушкин увидел Свияжск, он признал, что именно таким представлял себе сказочный остров Буян, описанный им в «Сказке о царе Салтане...».

Сегодня настоящий татарский катык по уникальному рецепту готовят лишь в трех домах в Больших Ширданах, а также в этнографическом музее под открытым небом «Татар авылы». Со слов старожилов села, для катыка нужно брать молоко исключительно утренней дойки. Приготовленный из молока местных коров, которые ели свежие луговые травы, пили чистую воду ручьев, продукт обладает многими целебными свойствами. Рецепт приготовления ширданского катыка попал и на страницы книги «Земля, душа и еда татар» кулинарного писателя, автора книг, телеведущего и видеоблогера Сталика Ханкишиева, которую он презентовал на этой неделе в Казани.

Здесь же гостям предлагали продегустировать фаршированную курицу — традиционное татарское блюдо, которое практически исчезло с праздничных столов.

Завершился День культуры Зеленодольского района концертной программой под названием «Район счастливых семей». Перед началом мероприятия гостей поприветствовал глава Зеленодольского района, мэр города Зеленодольск Михаил Афанасьев. «В Зеленодольске живут талантливые, добрые, трудолюбивые и искренние люди. В городе очень много талантливых семей. Наши семьи дают нам ту необходимую силу, которая помогает двигаться вперед, созидать и создавать», — отметил он.

День культуры Зеленодольского района посетили также депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «Зеленодольский район вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие республики. Во многом благодаря достижениям и показателям Зеленодольского района Татарстан занимает лидирующие позиции в Российской Федерации», — подчеркнул замминистра культуры РТ.

Отдельно отметил он и достижения района в области культуры. «Вряд ли в России и даже в мире есть муниципальный район, в котором расположен не один, а два объекта ЮНЕСКО. Это по-своему достойно Книги рекордов Гиннесса», — добавил Дамир Натфуллин. Почетным гостям праздника вручили домашние вязаные тапочки рук мастериц деревни Большие Ачасыры.

Перед зрителями выступили лучшие фольклорные, хореографические, вокальные коллективы и солисты города и района. Свой творческий номер представила и семья Поповых-Каюмовых — победители конкурса «Вместе», где выбрали самую музыкальную семью страны по версии национального проекта Олега Газманова «Родники».

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.