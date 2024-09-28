Родина Ильгама Шакирова и коллекция гармоней: тукаевцы отметили День культуры в Казани

В Казани 27 сентября в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Тукаевского района РТ.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, в сквере перед Казанским татарским государственным театром юного зрителя имени Габдуллы Кариева гостей встречала выставка, представляющая успехи района в сельском хозяйстве. В фойе театра развернулась экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве «соловья татарского народа» Ильгама Шакирова.

В народе утвердилось мнение, что Ильгам Шакиров — уроженец Сармановского района. Это произошло из-за того, что на момент рождения известного татарского исполнителя деревня Яна-Буляк входила в состав Сармановского района. В марте 1935 года, через месяц после рождения будущего артиста, деревня из Сармановского района перешла во вновь образованный Ворошиловский район, где центром было село Тлянче-Тамак.

Спустя четверть века район расформировали, а деревню снова присоединили к Сармановскому району.

Однако в 1984 году деревня перешла в состав Тукаевского района. Поэтому Шакирова считают своим и Сармановский район, и Тукаевский. Тем не менее родная деревня певца на сегодняшний день находится именно в Тукаевском районе, здесь же функционирует дом-музей Ильгама Шакирова — в 2001 году в деревне было построено отдельное двухэтажное здание. А односельчане «соловья татарского народа» готовятся к празднованию 90-летия Шакирова. Здесь в 2025 году запланированы различные конференции, концерты и другие мероприятия.

Рядом с экспозицией, посвященной Ильгаму Шакирову, расположилась выставка гармоней из личной коллекции Назира Гимазетдинова — односельчанина артиста. Собиратель выкупает, реставрирует и возвращает гармоням новое звучание.

На экспозиции было представлено пять гармоней из 37, среди которых оказался музыкальный инструмент 1900-х годов. Сегодня Назир Гимазетдинов обучает детей игре на татарских народных инструментах — курае и сурнае. Помимо прочего, в деревне Яна-Буляк функционирует свой театральный коллектив — народный театр «Нур», имеющий 30-летнюю историю.

Тукаевский район — единственный в Татарстане, который не имеет своего районного центра. Административным центром является город Набережные Челны, однако сам город не входит в состав муниципального района. Всего в состав муниципалитета сейчас входят 88 деревень. Еще одна особенность района — классик татарской литературы Габдулла Тукай, именем которого назван муниципалитет, никогда не бывал на его территории.

По словам и. о. главы Тукаевского района Рустема Закирова, самое главное богатство этой территории — известные выходцы из нее. Помимо Ильгама Шакирова, это народные артистки Татарстана Зухра Сахабиева-Бигичева и Галина Казанцева, заслуженный артист Татарстана, актер Камаловского театра Алмаз Гараев, поэтесса, автор текстов многих популярных песен Гульшат Зайнашева, писатель Фаннур Сафин и другие.

Из Тукаевского района происходит династия переводчиков и педагогов Хальфиных. В Тукаевском районе родился также председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер Татарстана, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев.

В фойе театра были представлены национальные подворья, где организаторы представили быт, утварь, одежду, блюда с рецептами и местный фольклор народов, проживающих в Тукаевском районе. В татарском подворье выступал фольклорный коллектив «Асылъяр» из села Старое Абдулово, в кряшенском — фольклорный коллектив «Питрау» из деревни Мелекес.

Русское подворье представлял фольклорный коллектив «Нивушка» из деревни Шильнебаш. «Нивушка» была организована более 20 лет назад. Пять лет назад коллектив стал ансамблем народной песни. Участники ансамбля — женщины пенсионного возраста, самой старшей из которой 76 лет. Впрочем, недавно в коллективе появились два гармониста: Владимир Филатов и Алексей Попов.

Закончился День культуры Тукаевского района концертом под названием «Гаиләм — күңел бишегем». Перед началом концерта гостей поприветствовал и. о. главы Тукаевского района Рустем Закиров.

«Мы гордимся тем, что наш район носит имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Жители района стараются держать эту высокую планку — Тукаевский район является лидером во многих отраслях», — отметил он. Концерт вел известный конферансье и мультиинструменталист Ильмир Ямалов, уроженец Тукаевского района. День культуры Тукаевского района посетила также народная артистка Татарстана Зухра Сахабииева-Бигичева.

Тукаевский район принимал участие в конкурсе «Культурная столица Татарстана» впервые.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в республике уже второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.