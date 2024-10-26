Родина актеров, пуховые платки и кабартма: рыбнослободцы представили День культуры

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Рыбно-Слободского района РТ.

Как сообщили в пресс-службе республиканского конкурса, в фойе Культурно-досугового комплекса имени Ленина гостей встретил детский ансамбль кураистов «Райхан» детской школы искусств под руководством Венера Мубаракшина.

Здесь же развернулась выставка, представляющая культурное, историческое и этнографическое наследие муниципалитета, а также народные промыслы его жителей.

Центральное место в экспозиции заняла выставка «Бистә кабартмасы». Кабартма — это булочка, пышка на дрожжевом тесте или пончик (согласно изначальной рецептуре, приготовленные в печи).

Булочками угощали мастериц, которые собирались в доме, чтобы вязать шали. Как говорят местные жительницы, в таких случаях необходимо было быстро накормить большое количество женщин, а кабартма, в отличии от мясных блюд, готовились быстро.

В Рыбно-Слободском районе 27 поселений (включая райцентр), и в каждом из них свой рецепт кабартмы. Все 27 видом кабартмы были представлены на выставке. Кабартма уже стала брендом Рыбно-Слободского района.

Рядом расположилась выставка, посвященная вязанию пуховых платков. Хотя вязание пуховых платков является традиционным для татар ремеслом, в Татарстане оно сохранилось лишь в Рыбно-Слободском районе, причем только в одной деревне — Кугарчино. С целью возрождения этого ремесла и его популяризации в муниципалитете уже второй год подряд проводят фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле».

Фестиваль собирает на своей площадке лучших мастеров республики, а также любителей этого народного промысла. На фестивале можно увидеть оригинальные работы рукодельниц всей республики, здесь же проводятся мастер-классы, где мастерицы делятся секретами изготовления шалей.

Данный вид ремесла настолько прочно вошел в быт жителей деревни Кугарчино, что здесь до сих пор сохранился обычай — каждая девушка, которая выходит замуж, должна уметь вязать пуховые платки. Обряд обучения девочек вязания шалей показали в том числе и на концерте, посвященном Дню культуры Рыбно-Слободского района.

Здесь же развернулся уголок творческой интеллигенции — стенд с именами выходцев из Рыбно-Слободского района под названием «Балык Бистәсеннән безнең тамырлар». Список имен впечатляет — здесь и известные актеры, и писатели, и журналисты. Так, из муниципалитета с населением всего 24 тыс. человек вышло более десятка театральных актеров.

Среди них — народный артист Татарстана, один из легендарных щепкинцев Равиль Шарафиев, артисты Тинчуринского театра Нуретдин Назмиев, Сакина Минханова, Ирек Хафизов, Илсияр Сафиуллина. А также артисты Камаловского театра Рауза Хайретдинова, Халим Залялов, Камиль Камалов, Олег Фазылжанов, актриса Кариевского театра Эндже Камалиева, актер и драматург Саид Шакуров и другие. В районе также есть свой народный театр, который существует уже 45 лет.

Здесь же состоялась презентация детской анимационной студии «Чак-Чак». Одну из работ студии забрал себе детский канал «Шаян ТВ», он будет транслировать ее в своем эфире.

Рядом были представлены татарское, кряшенское и русское подворья, где был показан быт и ремесло этих народов.

Завершился День культуры Рыбно-Слободского района концертной программой под названием «Еллардан үрелгән тарих» («История, сплетенная годами»). Перед началом концерта гостей праздника поприветствовала заместитель главы района Фирдания Ахметзянова.

«Рыбно-Слободский район известен своими трудолюбивыми, знаменитыми земляками. В какой бы отрасли не были заняты выходцы из нашего района, они везде добиваются успеха», — заявила она.

День культуры Рыбно-Слободского района посетили также его уроженцы — исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Для каждого человека важно такое понятие, как родной, отчий дом. Украшение каждого района — его именитые уроженцы. Из Рыбно-Слободского района вышло очень много выдающихся личностей, которые проживают в разных уголках нашей страны и вносят свой вклад в ее развитие», — добавила она и в качестве самого известного уроженца Рыбно-Слободского района привела Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Кем бы ни стали, в каких бы отраслях не были заняты, мы всегда помним о своем родном крае, о своих родителях. Рыбно-Слободский район богат на выдающихся личностей», — присоединился к ее словам глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин и поприветствовал находящихся в зале уроженцев района — народного поэта РТ Равиля Файзуллина и народного артиста РТ Равиля Шарафиева. «Вы наша гордость», — обратился он к ним.

Гостей вечера поприветствовал также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «Рыбно-Слободский район удивителен. Я называю его „сокровищем талантов“. Из этого района вышло очень много артистов, ученых, государственных служащих», — отметил он.

На концерте, в ходе которого было показано театрализованное представление, подготовленное участниками художественной самодеятельности района, выступила также артистка татарской эстрады, уроженка Рыбно-Слободского района Зарина Хасаншина.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани презентуется культурная программа, с помощью которой жители республики знакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов.

По итогам конкурса будет определен победитель.