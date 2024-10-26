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Родина актеров, пуховые платки и кабартма: рыбнослободцы представили День культуры
В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Рыбно-Слободского района РТ.
Как сообщили в пресс-службе республиканского конкурса, в фойе Культурно-досугового комплекса имени Ленина гостей встретил детский ансамбль кураистов «Райхан» детской школы искусств под руководством Венера Мубаракшина.
Здесь же развернулась выставка, представляющая культурное, историческое и этнографическое наследие муниципалитета, а также народные промыслы его жителей.
Центральное место в экспозиции заняла выставка «Бистә кабартмасы». Кабартма — это булочка, пышка на дрожжевом тесте или пончик (согласно изначальной рецептуре, приготовленные в печи).
Булочками угощали мастериц, которые собирались в доме, чтобы вязать шали. Как говорят местные жительницы, в таких случаях необходимо было быстро накормить большое количество женщин, а кабартма, в отличии от мясных блюд, готовились быстро.
В Рыбно-Слободском районе 27 поселений (включая райцентр), и в каждом из них свой рецепт кабартмы. Все 27 видом кабартмы были представлены на выставке. Кабартма уже стала брендом Рыбно-Слободского района.
Рядом расположилась выставка, посвященная вязанию пуховых платков. Хотя вязание пуховых платков является традиционным для татар ремеслом, в Татарстане оно сохранилось лишь в Рыбно-Слободском районе, причем только в одной деревне — Кугарчино. С целью возрождения этого ремесла и его популяризации в муниципалитете уже второй год подряд проводят фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле».
Фестиваль собирает на своей площадке лучших мастеров республики, а также любителей этого народного промысла. На фестивале можно увидеть оригинальные работы рукодельниц всей республики, здесь же проводятся мастер-классы, где мастерицы делятся секретами изготовления шалей.
Данный вид ремесла настолько прочно вошел в быт жителей деревни Кугарчино, что здесь до сих пор сохранился обычай — каждая девушка, которая выходит замуж, должна уметь вязать пуховые платки. Обряд обучения девочек вязания шалей показали в том числе и на концерте, посвященном Дню культуры Рыбно-Слободского района.
Здесь же развернулся уголок творческой интеллигенции — стенд с именами выходцев из Рыбно-Слободского района под названием «Балык Бистәсеннән безнең тамырлар». Список имен впечатляет — здесь и известные актеры, и писатели, и журналисты. Так, из муниципалитета с населением всего 24 тыс. человек вышло более десятка театральных актеров.
Среди них — народный артист Татарстана, один из легендарных щепкинцев Равиль Шарафиев, артисты Тинчуринского театра Нуретдин Назмиев, Сакина Минханова, Ирек Хафизов, Илсияр Сафиуллина. А также артисты Камаловского театра Рауза Хайретдинова, Халим Залялов, Камиль Камалов, Олег Фазылжанов, актриса Кариевского театра Эндже Камалиева, актер и драматург Саид Шакуров и другие. В районе также есть свой народный театр, который существует уже 45 лет.
Здесь же состоялась презентация детской анимационной студии «Чак-Чак». Одну из работ студии забрал себе детский канал «Шаян ТВ», он будет транслировать ее в своем эфире.
Рядом были представлены татарское, кряшенское и русское подворья, где был показан быт и ремесло этих народов.
Завершился День культуры Рыбно-Слободского района концертной программой под названием «Еллардан үрелгән тарих» («История, сплетенная годами»). Перед началом концерта гостей праздника поприветствовала заместитель главы района Фирдания Ахметзянова.
«Рыбно-Слободский район известен своими трудолюбивыми, знаменитыми земляками. В какой бы отрасли не были заняты выходцы из нашего района, они везде добиваются успеха», — заявила она.
День культуры Рыбно-Слободского района посетили также его уроженцы — исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Для каждого человека важно такое понятие, как родной, отчий дом. Украшение каждого района — его именитые уроженцы. Из Рыбно-Слободского района вышло очень много выдающихся личностей, которые проживают в разных уголках нашей страны и вносят свой вклад в ее развитие», — добавила она и в качестве самого известного уроженца Рыбно-Слободского района привела Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
«Кем бы ни стали, в каких бы отраслях не были заняты, мы всегда помним о своем родном крае, о своих родителях. Рыбно-Слободский район богат на выдающихся личностей», — присоединился к ее словам глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин и поприветствовал находящихся в зале уроженцев района — народного поэта РТ Равиля Файзуллина и народного артиста РТ Равиля Шарафиева. «Вы наша гордость», — обратился он к ним.
Гостей вечера поприветствовал также заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «Рыбно-Слободский район удивителен. Я называю его „сокровищем талантов“. Из этого района вышло очень много артистов, ученых, государственных служащих», — отметил он.
На концерте, в ходе которого было показано театрализованное представление, подготовленное участниками художественной самодеятельности района, выступила также артистка татарской эстрады, уроженка Рыбно-Слободского района Зарина Хасаншина.
Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.
На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани презентуется культурная программа, с помощью которой жители республики знакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов.
По итогам конкурса будет определен победитель.
Фото: пресс-служба конкурса «Культурная столица Татарстана».
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