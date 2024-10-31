«Родился в трех местах и умер в шести»: В Казани открылась выставка венгерского поэта

Сергей Сюч

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 200-летию венгерского поэта Шандора Петефи в Национальной библиотеке Татарстана организовали выставку «Петефи вокруг света». История литератора и революционера рассказана в 14 плакатах и раскрывает четыре ипостаси «солнца венгерской поэзии».

Образ Петефи будет знаком каждому, кто хоть раз зачитывался романтической литературой: вихрь волос, тонкие черты лица, усы и хищный взгляд не то в будущее, не то в общежитие дамской академии. Поэт и умер, как это завелось у литературных пророков, в совсем юном возрасте — всего 26 лет. Но его вклад в культуру венгров был существенным.

«Шандор Петефи символизирует практически целую эпоху. Он жил и творил в первой половине XIX века, и, несмотря на то, что он всего прожил 26 лет, у него очень богатое творчество», — рассказал на открытии выставки генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч.

Петефи был первенцем в семье мелкого сербского дворянина. Вопреки своему сербо-словацкому происхождению, он стал венгром — в Венгерском королевстве это давало возможность продвижения по службе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поворотным пунктом его жизни является 1848 год. Историки, наверное, знают, что в 1848 году во многих странах Европы происходили волнения, революции. То же самое происходило и в Венгрии», — обратил внимание Сюч.

Революцию возглавила группа радикальных молодых писателей, позже получившая название «Мартовская молодежь», а возглавил эту группу сам Петефи. Он также участвовал в разработке требований демократической революции, известных как «12 пунктов».

«Да будет мир, свобода и согласие! <…> Равенство, свобода и братство!», — говорится в документе.

Творчество Петефи не могло избежать влияния романтизма. Поэт-исповедник Петефи склонил этот романтизм к лирическому реализму, став ближе к Оноре де Бальзаку, Александру Пушкину, Габдулле Тукаю.

О Шандоре Петефи существует огромное количество легенд. Если им верить, поэт родился в трех местах и умер в шести. Вероятно, поэт погиб в битве при Шегешваре (Трансильвания, Румыния) 31 июля 1849 года, и его останки были захоронены в безымянной братской могиле. До поражения в войне за независимость он не дожил.

«Место его захоронения до сих пор не найдено. Как и все яркие личности, после его смерти появлялись разные легенды. Была очень популярна легенда, что он попал в российский плен и его отвезли в Сибирь», — рассказал генконсул Венгрии в Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

B конце XVIII — начале XIX веков в Евpoпe появляется целый ряд «национальных учреждений» — национальные музеи, национальные театры, — которые становятся важной опорой новых государств. Национальным поэтам и писателям отводилась своеобразная роль по сохранению народа. Такую роль играл в венгерской литературе Петефи, который сознательно принял на себя венгерскую идентичность.

Выставка организована Литературным музеем Петефи по заказу Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии. К открытию экспозиции также приурочили книжную выставку «Венгерская поэзия и проза в мировой литературе» из фондов Национальной библиотеки РТ. Выставка будет работать до 3 ноября.