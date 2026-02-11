Родилась в Душанбе, стала медсестрой в Арске: труженица тыла из Казани отметила 94-летие

Труженица тыла Зулейха Евдокимова из Казани в феврале этого года отметила 94-летие. Истории о здравствующих ветеранах и участниках Великой Отечественной войны «Татар-информ» рассказывает в Год воинской и трудовой славы.

«Евдокимова Зулейха Хайрулловна родилась 2 февраля 1931 года в Душанбе. В 1933 году она переехала в деревню Бирюза Арского района. Окончила семь классов средней школы. Потом поступила в медицинскую школу. С 1948 года работа в детской консультации медицинской сестрой. Там она трудилась до 1961 года. В 1961 году Зулейха Евдокимова переехала в Казань», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

В Казани Зулейха Хайрулловна работала в детской консультации №13 медсестрой. Позже устроилась в тубдиспансер, где трудилась до пенсии. Жительница столицы Татарстана награждена юбилейными медалями.