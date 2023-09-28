Роботы-пожарные, амарант и ультралегкий цемент: какие инновации поддержал Минниханов

новое направление грантовой поддержки, ориентированное на проекты в малотоннажной химии (до 100 тонн в год). Причем – проекты, реализуемые вузами и научными институтами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не верится, что так просто нам денег тут готовы давать»

Повестка заседания совета директоров «Татнефтехимиинвест-холдинга» сегодня выглядела сбалансированной – глава компании Рафинат Яруллин на этот раз подобрал разнопрофильных инновационных «гонцов», традиционно приезжающих в Татарстан, чтобы «продать» свои наработки.

Первым к трибуне вышел управляющий директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Денис Болушевский, который сразу заявил, что в Казань уже «ездит как работу».

Агентство, созданное в 2016 году по распоряжению Правительства РФ, сейчас отвечает за наше все – то есть за импортозамещение. По постановлению Правительства РФ №208 от 18 февраля 2022 года эта организация в качестве оператора занимается раздачей грантов на разработку конструкторской документации на критически важные комплектующие – изделия, что нашим предприятиям стали недоступны из-за антироссийских санкций.

Компания – потребитель таких комплектующих обращается в агентство, а то – через конкурс – находит для него исполнителя. С 2022 года программа предполагает компенсацию до 100% расходов разработчиков – в пределах 100 млн рублей (при собственном вкладе в 20 млн рублей) на 2-летний проект. В результате производитель должен в течение четырех лет с момента окончания работ по разработке конструкторской документации получить выручку, не менее чем в два раза превышающую сумму гранта. В прошлом году поддержка 110 проектов в целом по РФ обошлась в 4 млрд рублей, по итогам года текущего, высказал уверенность Болушевский, выйдет не меньше.

В Татарстане, который, по словам Болушевского, «идет авангардом» и занимает в этой программе первое место в ПФО, агентство поддержало уже 12 проектов в интересах трех потребителей Фото: rais.tatarstan.ru

В отраслевом разрезе доминируют ТЭК, транспортное машиностроение и дорожное строительство. В числе прочего, гранты помогают на 70% сократить расходы на оплату труда, на 50% – материальные расходы, и на треть – траты на приобретение «изделий сравнения». В Татарстане, который, по словам Болушевского, «идет авангардом» и занимает в этой программе первое место в ПФО, агентство поддержало уже 12 проектов в интересах трех потребителей – на сумму 582 млн рублей. Правда, львиная доля – девять проектов на 340 млн рублей – пришлась на один КАМАЗ. Еще пять проектов на 337 млн рублей реализуются четырьмя исполнителями.

Но это, как говорится, уже налажанная система. Главное, с чем представитель АТР пришел на совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», это новое направление грантовой поддержки, ориентированное на проекты в малотоннажной химии (до 100 тонн в год). Причем – проекты, реализуемые вузами и научными институтами. С 2024 года такие организации смогут получить также до 100 млн рублей, на тех же условиях, но вообще без собственного взноса. Результатом должна стать такая же по объему выручка – но через два года.

Рустам Минниханов: «Не верится, что так просто нам денег тут готовы давать» Фото: rais.tatarstan.ru

«В Татарстане таких организаций много, квалификацию у нас уже прошел Альметьевский нефтяной институт, ждем решения по КНИТУ, который также подходит под решение этих задач», – рассказал Болушевский. Он привел в качестве примера «Нижнекамскшину», заявивившую два своих проекта на будущий конкурс.

«Не верится, что так просто нам денег тут готовы давать», – заявил Раис РТ Рустам Минниханов, спросив у Яруллина, как лучше организовать работу. Глава холдинга ответил четко – информация донесена до всех интересантов. «Возьмите с коллегами на контроль, это хорошая программа, надо активно участвовать», – заключил руководитель республики.

Робототехнический комплекс формируется по принципу Lego

Единственным гостем не из Москвы сегодня стал Валерий Харевский, представляющий Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» из Петрозаводска. Он сразу огорошил участников заседания страшными фактами – за последние 15 лет на объектах химии, нефтехимии и нефтегазопереработки произошло более 150 крупных пожаров. В них погибли 38 человек, в том числе 16 пожарных, пострадали 130, только прямой ущерб превысил 33,6 млрд рублей. Крупнейшим стал пожар на диспетчерской станции (ЛПДС) «Конда» в Тюменской области, при котором горящая нефть разлилась на 40 тыс. кв. метров. Погибли четверо пожарных, тушили стихию почти двое суток, привлечь для этого пришлось 82 единицы техники и 435 сотрудников пожарной охраны. На восстановление ЛПДС потом понадобилось 1,5 млрд рублей.

Риски пожаров в нефтегазохимии понятны – это и уничтожение установок и оборудования, травмирование или гибель персонала, а также переход стихии в химическую или техногенную аварию, или даже экологическую катастрофу. С колоссальными потерями и денег, и репутации, вплоть до уголовной ответственности должностных лиц и многолетних судебных тяжб.

«При проектировании таких систем и на промышленных, и на социальных объектах применяется консервативный подход» Фото: firerobots.ru

Между тем, отметил Харевский, основные причины катастрофического развития пожаров лежат на поверхности. Это, во-первых, пресловутый «человеческий фактор», то есть скорость первичных действий персонала – как по тушению огня, так и по вызову пожарной охраны. Во-вторых, «не ликвидация горения в начальной стадии 5-10 минут, в связи с отсутствием, низкой эффективностью или отказами проектных систем противопожарной защиты (ППЗ)».

«При проектировании таких систем и на промышленных, и на социальных объектах применяется консервативный подход. Главное – чтобы все соответствовало нормам пожарной безопасности, без учета специфики и динамики развития пожаров во времени и пространстве проектируемого объекта. При этом показатели эффективности применения систем ППЗ и их влияние на адекватную оценку рисков, в том числе страховых и инвестиционных, зачастую в контексте не рассматриваются вообще!», – воскликнул Харевский.

На все это «ЭФЭР» имеет ответ – противопожарных роботов. Инновационный проект был разработан по поручению Совета безопасности РФ от 2020 года, его поддержали в «Росатоме» и зарегистрировали в Агентстве стратегических инициатив. Испытания роботов карельская компания проводила на Калининской АЭС, и там они смогли автоматически обнаружить и начать тушить модельный очаг менее чем за 2 минуты (при норме в 3 минуты)!

Валерий Харевский: «Мы заинтересованы в участии в инвестроектах в Татарстане, в частности, на комплексе ЭП-600» Фото: rais.tatarstan.ru

Роботы у компании есть разные, все они способны вести мониторинг в постоянном режиме и автоматически начинать тушение обнаруженного пожара. Робототехнические комплексы ППЗ формируют по принципу Lego, под конкретные условия заказчика. По словам Харевского, такие комплексы от компании уже применяются на более чем 100 промышленных и социальных объектах в России – от космодрома «Восточный» и нефтегазодобывающих платформ на Каспии, до заповедника «Кижи» в Карелии и нескольких НПЗ. В Татарстане пока воспользовались услугами «ЭФЭР» только на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, хотя так называемые лафетные стволы (не роботы, но тоже механизированные средства тушения) уже используют на заводе «ТАИФ-НК» и в ОЭЗ «Алабуга».

«Мы заинтересованы в участии в инвестроектах в Татарстане, в частности, на комплексе ЭП-600 (строящийся этиленовый комплекс на «Нижнекамскнефтехиме» – прим. Т-и), готовы предоставлять услугу “под ключ”. Еще раз напомню – самое главная беда при пожаре, что физически в первые секунды пожарные не приедут, они просто не смогут», – говорил Валерий Харевский.

Рустам Минниханов, естественно, спорить с очевидным не стал. И поручил Рафинату Яруллину «собрать делегацию, и съездить посмотреть на месте все». «Это же везде так, если ты лесной пожар в течение двух часов не потушишь, то уже все. А нефтехимический, понятно, там счет идет на 5-6 минут. Все под богом ходим. Мы изучим ваше предложение, и будем использовать. Нам, конечно, в республике очень важно защитить большие нефтехимические предприятия», – заявил Раис Татарстана.

Алексей Давидюк: «Мы хотим заинтересовать своей разработкой крупных застройщиков Татарстана – “Ак Барс”, “Унистрой” и других, сырья у вас здесь предостаточно» Фото: rais.tatarstan.ru

«В Татарстане наверняка есть такие месторождения цеолитов»

Алексей Давидюк, занявший трибуну следом за Харевским, сразу заявил – «Не дай нам бог воспользоваться услугами предыдущего докладчика». Имел он в виду, конечно, пожары. Доктор технических наук и председатель совета директоров и научный руководитель Группы компаний КТВ в Татарстан приехал не продавать свои технологии, а найти соинвестора для организации крупного производства.

Давидюк – Заслуженный и Почетный строитель РФ, лауреат премии Правительства РФ – главной проблемой российской стройиндустрии назвал отсутствие в стране легкого, теплозащитного и прочного материала для наружных и других ограждающих конструкций. У него есть решение – это энергоэффективные бетоны и другие строительные материалы, сделанные на основе пеностеклогранулята (ПСГ). Такие материалы будут сверхлегкими, прочными и долговечными (в четыре раза легче традиционного бетона), не потребуют дополнительного утеплителя и тяжелых фундаментов, и позволят уполовинить затраты на производство работ.

ПСГ, который Давидюк привез с собой в Казань и показал присутствующим, это обычная гранула, которую легко можно произвести в обычных обжиговых печах из цеолитов или, что еще интереснее, из промышленного стеклобоя. Технология основана на полностью отечественном оборудовании, выглядит просто. А приготовление бетонов с этой добавкой возможно вести на обычных ЖБИ или ДСК.

«Мы предлагаем двухстадийную инновацию, это не НИОКР, а готовая к внедрению технология, которая должна приносить прибыль. Поэтапно – производство ПСГ, и далее – производство изделий из бетона на основе ПСГ» Фото: © «Татар-информ»

Для производства до 100 тыс. кубометров ПСГ в год нужен земельный участок от 2 га, площадь порядка 7 тыс. кв. метров здания, до 1 МВт мощности, доступ к газу и воде, а также подъездным дорогам. Проект потребует около 1 млрд рублей инвестиций, но годовая прибыль такого предприятия может составить до 300 млн рублей в год. Такое производство станет крупнейшим в России – сейчас в стране выпускают около 150 тыс. кубометров ПСГ в год, но на куче небольших заводиков, «где еще не все ясно с технологиями».

«Мы хотим заинтересовать своей разработкой крупных застройщиков Татарстана – “Ак Барс”, “Унистрой” и других, сырья у вас здесь предостаточно. Мы предлагаем двухстадийную инновацию, это не НИОКР, а готовая к внедрению технология, которая должна приносить прибыль. Поэтапно – производство ПСГ, и далее – производство изделий из бетона на основе ПСГ», – рассказал Давидюк. Он пригласил всех желающих приехать в Сколково, где КТВ, как резидент, имеет лабораторную установку – «почти завод, но опытный».

Минниханова заинтересовало, удастся ли при запуске такого предприятия сэкономить на завозе цемента в Татарстан. Оказалось, что нет – но новая технология имеет массу других преимуществ. «По отношению к наиболее близкому аналогу – керамзитобетону – имеются более серьезные показатели. Производство в Татарстане будет рентабельно – мы посчитали», - отметил Давидюк. С этим в зале никто не спорил – представитель Минстроя РТ заявил: «технологию компании мы уже изучили, цеолиты в республике есть, но задача поставлена – выемка стекла из вторичного мусора и создание такого предприятия».

Евгений Офицеров: «Цель – к 2030 создать новую отрасль сбалансированного по незаменимым веществам питания с объемом производимой продукции в 5 трлн рублей» Фото: rais.tatarstan.ru

«50 тысяч таблеток за жизнь, но больных становится все больше»

Последним выступал доктор химических наук, профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Евгений Офицеров. Как оказалось, он привез в Казань хоть и инновационную, но уже когда-то опробованную в Татарстане технологию – выращивание растения рода AmaRanthus.

По словам ученого, качество питания за прошедшие полвека серьезно ухудшилось. Из нашей пищи исчезли высоконепредельные жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6), а также сквален – основа синтеза холестирина, половых гормонов и витамина Д. Исчезла куча витаминов, клетчатка, пищевые волокна, и даже биогенный кремний. В общем, питаемся мы намного хуже, чем наши дедушки и бабушки. Вредные составляющие в еде – глютен в пшенице, антибиотики и гормоны в мясе, пестициды, красители, ароматизаторы, консерванты, всевозможные стабилизаторы, загустители, отбеливатели.

В итоге «каждый из нас в течение жизни потребляет не менее 50 тысяч таблеток, но больных при этом становится все больше, такой вот парадокс», заключил Офицеров. Выход – формирование новых пищевых стратегий. В основу ученый предложил положить выращивание растений рода AmaRanthus – именно оно поможет всем нам уйти от лекарств в сторону продуктов, содержащих исчезнувшие, но жизненно необходимые соединения. В отличие от зерновых и овощных культур, это растение можно использовать в качестве и пищевой, и кормовой, и технической культуры.

Самое интересное, более трех десятков лет назад в Татарстане уже начинали выращивать амарант, засеяли 10 тыс. га, и кормили потом гранулами из этой травы скотину и птицу. Но сушильные машины работали на солярке, цена на которую резко взлетела – «и все грохнулось». В начале 2000-х второй заход предприняли птицефабрики «Юбилейная» и «Пестречинская», но в страну тогда повалили нефтедоллары – и стало выгоднее закупать импортное.

Сейчас, рассказал Офицеров, ученые рассчитывают взять реванш за все неудачи на третьем заходе. Создание, по сути, новой отрасли промышленности в стране еще недавно готово было поддержать «Роснано», причем на 1,5 млрд рублей. Но в госкорпорации требовали найти инвестора с такой же суммой. «Мы такого инвестора не нашли, да и “Роснано” сейчас столько уже не выделит», – честно признался ученый. Но, по его словам, в Минпромторге РФ разработчикам предложили создать кластер «Скваленинка», и разместить его в Татарстане – раз уж тут все начиналось.

Более трех десятков лет назад в Татарстане уже начинали выращивать амарант, засеяли 10 тыс. га, и кормили потом гранулами из этой травы скотину и птицу Фото: ru.freepik.com

Цель – к 2030 создать новую отрасль сбалансированного по незаменимым веществам питания с объемом производимой продукции в 5 трлн рублей (менее 10% сегодняшних объемов продуктов питания). «Круг завершается через 30 лет – и мы надеемся, что он завершится положительно, и мы начнем третьею спираль», – заявил Офицеров.

Перспективы манили воображение, тем более что от пищевых добавок, как оказалось, один шаг до более дорогостоящих. Так, из сквалена можно будет получить скволан, а «все компьютеры в мире имеют такую смазку». Из муки AmaRanthus можно делать и добавку в борщ – такую, что не нужно будет даже мясо. А также варенье, по виду схожее с малиновым, но более полезное, муку, масло, лекарственное сырье, чай и даже пиво 12 сортов! В ход пойдут и отходы AmaRanthus. Например, отруби можно будет также превратить в муку, а ее, в свою очередь, перемешать с отсевом извести, которая скопилась после строительства М-12. И которую никто не знает, куда теперь девать. А так – получится комбикорм.

Если Давыдюк показывал всем желающих свой пеностеклогранулят, то Офицеров расставил на трибуне целый набор баночек и бутылочек. Предложив, по факту, начать формировать новые стратегии питания прямо на заседании – и прямо с Рустама Минниханова. Раису Татарстана ученый вручил бутылку с «идеальным маслом в мире». Минниханов смело открыл емкость и пригубил чудо-жидкость, оставшись довольным.

«Ощущение такое, что вы любой продукт так сможете продать, тут в зале уже точно все стали поклонниками аморанта», – заявил Раис Татарстана.

По итогу он поручил «поднять весь наш опыт, где и как что было и почему все заглохло». «Я об этом и сам что-то слышал. Возможно, получится включиться в какую-то федеральную программу, если мы говорим про импортозамещение и про здоровье людей. Давайте создадим рабочую группу и комплексно займемся вопросом», – отметил Раис Татарстана. Предложив подключится к этой работе также «самому продвинутому аграрию в Татарстане», под которым, как оказалось, Минниханов имел в виду главу «Татнефти» Наиля Маганова.