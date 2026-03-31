Роботы-доставщики вышли в новые районы Казани

Роботы-доставщики начали работать в Ново-Савиновском и Советском районах Казани. Впервые сервис рободоставки появился в городе в декабре 2025 года – тогда он был запущен в Вахитовском районе, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Роботы обслуживают склады для сборки онлайн-заказов на улицах Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова и в районе улицы Шуртыгина. До конца года компания планирует увеличить число таких складов.

В Казани используются роботы четвертого поколения. По сравнению с предыдущими версиями они обладают большей проходимостью, при этом их конструкция упрощена, что снижает стоимость производства. До конца 2027 года планируется выпустить 20 тысяч таких устройств.