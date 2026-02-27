Роботов-гуманоидов и летающую тарелку представят на фестивале «НУР» в Казани

Фестиваль медиаискусства «НУР» пройдет в Казани с 28 по 31 мая. Его программа охватит более десяти пространств по всему городу, включая памятники ЮНЕСКО. Организаторы мероприятия назвали часть локаций.

В театральной резиденции «Особняк Демидова» покажут инсталляцию медиахудожника Дмитрия Масаидова и художественного руководителя Центра электроакустической музыки Московской консерватории Николая Попова.

«Инсталляция напоминает концертный зал. По инструкциям исчезнувшего композитора музыку в нем будут исполнять роботы-гуманоиды, произведенные в России. Театральная резиденция „Особняк Демидова“ примет фестиваль в третий раз, но если раньше интерьеры и декорации были скрыты, то теперь посетители увидят их во всей красе», – говорится в сообщении.

Еще одной локацией фестиваля станет швейная фабрика «Адонис». Здесь можно будет увидеть премьеру инсталляции от нового участника «НУРа» Саши Соколова – художника с опытом в музыке и саунд-дизайне, работавшего над трейлерами голливудских фильмов.

Самая масштабная работа на фестивале разместится в Казанском государственном цирке. На арене установят инсталляцию в форме летающей тарелки.

«НУР» – крупнейший в России независимый фестиваль медиаискусства от мультимедиа студии formate. Он проходит в Казани с 2021 года. В этом году запланированы шоу-открытие, показ инсталляций, маппинг-шоу в формате международного конкурса, музыкальная и образовательная программы.

Чтобы увидеть все инсталляции во всех локациях, зрителям старше семи лет нужно приобрести билеты на официальном сайте фестиваля.