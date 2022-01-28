Роботизированный отель в Иннополисе рассчитывают запустить ко Дню республики

Возведение первого в России роботизированного отеля на площадке Иннополиса планируют завершить уже в этом году. Одной из возможных дат запуска является День Республики Татарстан – 30 августа. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил заместитель Премьер-министра РТ, курирующий развитие Иннополиса, Роман Шайхутдинов.

«Он строится, отель небольшой: это первая очередь из 30 номеров. В данном отеле будет максимальное количество автоматизированных и роботизированных процессов. Стоимость проекта чуть меньше полумиллиарда рублей, из которых треть — затраты на „интеллектуальную начинку“», — отметил Шайхутдинов.

Он добавил, что Иннополис является площадкой для тестирования различных передовых digital-технологий, которые регулируют жизнедеятельность города как на улицах, так и внутри помещений. Отель, в котором роль человеческого персонала сведена к минимуму, станет одним из ярких примеров роботизации бизнес-процессов.

«Мы надеемся, что отель будет запущен в конце этого года. Возможно, даже ко Дню республики сможем это сделать», — резюмировал Роман Шайхутдинов.

