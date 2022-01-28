news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
28 января 2022  13:58
Егор Никитин

Роботизированный отель в Иннополисе рассчитывают запустить ко Дню республики

news_top_970_100

Возведение первого в России роботизированного отеля на площадке Иннополиса планируют завершить уже в этом году. Одной из возможных дат запуска является День Республики Татарстан – 30 августа. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил заместитель Премьер-министра РТ, курирующий развитие Иннополиса, Роман Шайхутдинов.

«Он строится, отель небольшой: это первая очередь из 30 номеров. В данном отеле будет максимальное количество автоматизированных и роботизированных процессов. Стоимость проекта чуть меньше полумиллиарда рублей, из которых треть — затраты на „интеллектуальную начинку“», — отметил Шайхутдинов. 

Он добавил, что Иннополис является площадкой для тестирования различных передовых digital-технологий, которые регулируют жизнедеятельность города как на улицах, так и внутри помещений. Отель, в котором роль человеческого персонала сведена к минимуму, станет одним из ярких примеров роботизации бизнес-процессов. 

«Мы надеемся, что отель будет запущен в конце этого года. Возможно, даже ко Дню республики сможем это сделать», — резюмировал Роман Шайхутдинов.
 

#иннополис #роботизация #Роман Шайхутдинов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное