Робот Яна, операторы и код-слово: как в Татарстане консультируют по выплатам и пенсиям

Более 56 тысяч татарстанцев получили консультации в едином контакт-центре Отделения СФР по Республике Татарстан с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по РТ.

«За прошлый год 144,5 тысячи жителей республики получили консультации в контакт-центре ОСФР по РТ», – отметили в пресс-службе.

В единый контакт-центр помимо Социального фонда России входят служба занятости, региональные организации соцзащиты и учреждения медико-социальной экспертизы. Все звонки поступают на единый федеральный номер ЕКЦ 8 800 100 0001.

«Ежедневно 17-18 сотрудников в Татарстане отвечают на звонки граждан и оказывают персональные консультации по сложным, нестандартным и персональным вопросам, относящимся к компетенции социального фонда, в том числе с применением идентификации и "кодового слова"», – отметили в пресс-службе.

Единый контакт-центр представлен трехуровневой организационной структурой. На первом этапе обратившихся людей приветствует бот Яна. Консультации бота проводятся по заложенным сценариям самообслуживания. При необходимости звонок переводится на оператора первой линии.

Оператор первой линии отвечает на общие вопросы. Если требуется персональная консультация, звонок переводится на оператора второй линии соответствующего ведомства и региона проживания.

Каждый оператор ежедневно отрабатывает 56 обращений. В числе актуальных тем – выплаты единого пособия, вопросы страховой и накопительной пенсии, порядок получения пенсионных выплат, оформление больничных листов, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

«Для работодателей в ОСФР по РТ действует отдельная горячая линия: 8 (843) 279-27-66. По этому номеру представители компаний могут получить информацию о назначении и выплате пособий работающим сотрудникам, сдаче отчетности в СФР, страховых взносах на случай травматизма и профзаболеваний, расследовании несчастных случаев на производстве, а также о финансировании профилактических мероприятий», – отметил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.