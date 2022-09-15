Робот-подводник и вертолет Ми-171А3: Минниханов осмотрел стенды компаний на ПМГФ

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставочную экспозицию Петербургского международного газового форума, который проходит на площадке Экспофорума с 13 по 16 сентября. Вместе с зампредседателя Правления ОАО «Газпром» Виталием Маркеловым он посетил стенды татарстанских предприятий и вузов, передает пресс-служба руководителя республики.

Так, КАМАЗ презентовал новый полноприводный вахтовый автобус КАМАЗ-6250, разработанный по заказу ПАО «Газпром». Новый автомобиль комплектуется различными вариантами двигателя внутреннего сгорания (дизельным, СПГ или КПГ) и оснащается дополнительным набором опций — северное исполнение и дополнительный запас хода (для КПГ) до 550 км. В салоне могут разместиться 32 пассажира.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

На стенде Иннополиса были представлены Передовая инженерная школа Университета Иннополис, Институт ИИ, Центр геоинформационных систем, Центр информационной безопасности. Центр нефтегазовых технологий IT-вуза привез робота-подводника, предназначенного для диагностики технического состояния подводного перехода трубопровода.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

В масштабном павильоне «Газпрома» Рустам Минниханов и Виталий Маркелов осмотрели вертолет Ми-171А3 — это первый российский вертолет для перевозки пассажиров и грузов над морем. Салон вмещает до 24 пассажиров, дальность полетов — до 1000 км с основными топливными баками. В проекте участвуют ряд предприятий, включая Казанский вертолетный завод.

На станде концерна «Алмаз-Антей» гостям представили прототипы двух электромобилей на модульной платформе E-NEVA.