Робот начнет обзванивать татарстанцев, которым пора на диспансеризацию

С сегодняшнего дня в Татарстане начал работать голосовой робот для обзвона людей, которым необходимо пройти диспансеризацию в этом году, и тех, кто состоит на диспансерном учете. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Голосовой помощник будет совершать исходящие вызовы с целью оценки состояния здоровья, раннего выявления заболеваний, а также контроля течения заболевания и предупреждения развития осложнений у населения республики», – отметили в пресс-службе.

Сначала робот будет работать по классическому сценарию, где пациента поприветствуют и пригласят на прием. В случае согласия, пациента автоматически перенаправляют на оператора колл-центра, который, после уточнения необходимой информации, запишет пациента на прием. При необходимости, голосовой помощник перезвонит пациенту.

Для контроля качества медицинских услуг у робота будет функция сбора обратной связи. Те, кто уже прошел диспансеризацию, смогут оценить работу поликлиники и сообщить об этом голосовому помощнику.

«Возможности робота будут расширяться. При успешном старте пилотного проекта голосовой помощник будет осуществлять не только исходящие вызовы, также сможет обрабатывать и входящие звонки по записи на прием к врачу, на вакцинацию, вызову врача на дом и другое. Пациенту будет достаточно назвать номер полиса ОМС, необходимую услугу, выбрать удобное время и дату, и он будет записан роботом на прием к врачу без участия оператора», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как работает колл-центр Минздрава РТ.