Общество 12 декабря 2025 19:00

Робот Минюста РТ автоматизировал около 80% работы с муниципальными правовыми актами

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В Министерстве юстиции РТ завершен процесс модернизации робота RPA, обеспечивающего автоматическое наполнение регистра муниципальных нормативных правовых актов республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Программное решение, внедренное совместными усилиями Минюста РТ и Центра информационных технологий РТ с 2022 года, в автоматическом режиме включает в муниципальный регистр акты органов местного самоуправления.

За 11 месяцев 2025 года роботом включено 26 011 актов, что составляет 79% от общего количества.

В целях применения робота в систематизации сведений в регистре в текущем году робот модернизирован – добавлены функции проставления в тексте актов ссылок на федеральные, региональные, муниципальные акты, а также уставы муниципальных образований.

На совещании с представителями ЦИТ РТ продемонстрированы текущие возможности робота, а также определены направления дальнейшего совершенствования системы для повышения качества правовой информатизации в республике.

#минюст РТ
