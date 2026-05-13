Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

Робот-гид в татарском костюме, товары из стран исламского мира, 3D-туры по квартирам и конкурс молодых поваров – на «КазаньФоруме» в Казани сегодня открылись международные выставки. Здесь же начала работу фотовыставка «Татар-информа» о самых ярких моментах форума разных лет. Что показывают участники из разных стран – в репортаже «Татар-информа».





Рустам Минниханов: «Ярмарки в республике – добрые традиции, которые позволяют их участникам устанавливать новые торговые связи»

Халяль-косметика, национальная одежда и восточные специи

Сегодня на «КазаньФоруме» начали работать сразу несколько выставок. Одна из главных – ярмарка «Казань Халяль Маркет» – расположилась в агропромпарке в Казани. В павильонах – сладости, специи, одежда, косметика и национальные товары из разных регионов России и зарубежья.

В этом году свои стенды здесь открыли около 100 компаний из 11 российских регионов, а также Афганистана, Белоруссии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Судана.

«Ярмарки в республике – добрые традиции, которые позволяют их участникам устанавливать новые торговые связи», – отметил на открытии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, халяль-индустрия сегодня выходит далеко за рамки только пищевой продукции и становится частью глобальной экономики, объединяя миллионы людей общими культурными и духовными ценностями. Он подчеркнул, что Татарстан, как один из ведущих регионов страны по развитию исламской экономики, продолжит поддерживать продвижение халяль-продукции и соответствующих проектов.

Сразу несколько выставок развернули на «Казань Экспо», где проходят основные мероприятия форума «КазаньФорума»

Беседа с роботом Маратом и светофоры из Туркменистана

Сразу несколько выставок развернули на «Казань Экспо», где проходят основные мероприятия форума «КазаньФорума». Здесь самой пестрой и оригинальной выглядела международная выставка, куда свои товары привезли компании из разных государств организации Исламского сотрудничества. На входе в павильон гостей встречает робот Марат, одетый в национальный татарский костюм. Он помогает в навигации и может ответить на разные вопросы.

Побеседовал с цифровым гидом и корреспондент «Татар-информа». На вопрос что такое «КазаньФорум», андроид ответил: «Это главная площадка для экономического взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества. Здесь встречаются представители разных стран, чтобы обсудить важные экономические проекты и возможности для сотрудничества», – сказал робот Марат.

Если его попросить, то он поет песню Салавата Фатхетдинова «Мин яратам сине, Татарстан».

На стендах можно увидеть продукцию со всего мира: сладости из Малайзии, лимонад из Мордовии, товары из Азербайджана и Омана и даже светофоры из Туркменистана.

«Мы – первые производители дорожных знаков и светофоров в Туркменистане. Мы уже не впервые приезжаем на «КазаньФорум» и уже нашли себе здесь партнеров из разных регионов России», – рассказала корреспонденту агентства представитель компании Дженнет Алтыназарова.

Большое внимание на выставке уделено и исламским финансовым организациям. Они рассказывают о банковских и инвестиционных продуктах, которые работают по нормам шариата – без процентов и с соблюдением других ограничений.

В третий раз свой стенд на «КазаньФоруме» организовала Донецкая Народная Республика. Гости из нового региона России рассказывают об инвестиционном потенциале территории и перспективных проектах.

«Девиз нашей выставки – «Возраждаем Донбасс вместе». У нас есть буклеты с информацией об инвестиционном потенциале региона. На этой площадке к нам неоднократно обращались инвесторы и затем лично приезжали в Донецк», – поделилась представитель корпорации развития Донбасса Егана Алиева.

Большой стенд посвящен и Татарстану. Помимо промышленных компаний, предлагающих свои разработки, представлена большая линейка татарских сувениров, которые вызывают большой интерес у международных гостей.

3D– модель еще до стройки и умный дом

Отдельная выставка на «КазаньФоруме» посвящена ярким строительным проектам. Здесь можно найти компании как специализирующиеся на стройматериалах, так и на самом строительстве жилых домов и производственных помещений.

Например, одна из организаций предлагает погулять по будущей жилплощади еще до начала строительства в виртуальной реальности.

«Если человек находится не в городе или не может лично посетить объект, с помощью нашей 3D-модели он может виртуально «зайти» в любую квартиру и выбрать, какой вид из окна ему подходит. Такой формат делает выбор и покупку жилья проще и нагляднее», – рассказал «Татар-информу» представитель компании.

Другая компания предлагает проект жилого комплекса с системой умного дома, который может работать по заданным сценариям.

«В базовую комплектацию вшиты датчики от протечки воды, фильтры для питьевой воды и средства противопожарной безопасности. В целом, можно дооснастить систему вплоть до того, что умный дом будет отключать отопление на время отсутствия человека в доме, что снизит плату за коммунальные услуги», – рассказал сотрудник компании.

«Яркие моменты»: о чем фотовыставка «Татар-информа» на «КазаньФорум»

Следующий павильон с выставкой был посвящен инвестиционным проектам и сохранению культурных традиций. Здесь начала работу и фотовыставка «Яркие моменты КазаньФорума». Это совместный проект «Татар-информа» и Агентства инвестиционного развития Татарстана.

На фотовыставке «Яркие моменты КазаньФорума» представлены кадры с площадок форума разных лет

«КазаньФорум» проводится уже в 17-й раз. За эти годы он вырос из республиканского мероприятия до масштабного международного форума, которому Президентом России Владимиром Путиным был присвоен федеральный статус. Нам захотелось рассказать об этой динамике. У нас накопилось огромное количество материала от наших фотокорреспондентов. Выбрали кадры, которые передают атмосферу форума, и надеемся, что они будут интересны гостям, прибывшим в Казань в эти дни», – отметил главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

На выставке представлены кадры с площадок «КазаньФорума» разных лет. На одних — повара из разных стран готовят национальные блюда, на других — участники подписывают соглашения о сотрудничестве, на третьих — общаются в неформальной обстановке. Фотовыставка передает атмосферу форума, разнообразие его событий и подчеркивает масштаб взаимодействия России и исламского мира.

«Татар-информ» в этой выставке позволил нам взглянуть на опыт форума с высоты прожитых лет, прочувствовать его значимость для республики, ведь, как говорят, часто за деревьями не видно леса. Как организаторы форума, мы живем в ритме гостей и мероприятий, в то время как он давно уже вписался в мировую историю количеством почетных гостей, интересных событий и даже рекордов», – подчеркнула в беседе с «Татар-информом» глава Агенства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Одним из авторов стал фотограф «Татар-информа» Салават Камалетдинов. Его любимым кадром с «КазаньФорума» стала фотография с конкурса поваров, где один из членов жюри пробует блюдо конкурсанта.

«С «КазаньФорума» всегда много хороших фотографий. Особенно мне нравятся мои фото с конкурса поваров в 2024 году. Они получились очень живыми и эмоциональными. В целом, фотовыставка составлена очень хорошо, подборка получилась эмоциональная и атмосферная», – рассказал фотокорреспондент.

В этом же павильоне стенд подготовил и «Миллиард.татар». Издание представило аудиоверсию татарского эпоса «Идегей».

«Миллиард.татар» представил аудиоверсию татарского эпоса «Идегей»

Команда юниоров из Татарстана приготовит блюда, посвященные татарской культуре

В рамках «КазаньФорума» турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова стартовал соревнованием юниоров. Со всей страны приехали ребята, обучающиеся на поваров, чтобы приготовить свои фирменные блюда.

«Мы заинтересованы в подготовке кадров. Сегодня мы открываем третий турнир имени Юнуса Ахметзянова. По активности здесь видим, что Татарстан стал центром притяжения для молодых поваров. Мероприятие направлено на поиск и подготовку лучших кадров», – отметил в беседе с «Татар-информом» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В рамках «КазаньФорума» стартовал турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова

На вопрос о том, какую из кухонь он сам хочет попробовать на конкурсе, Хадиуллин задумался и ответил, что любую, главное, чтобы было вкусно.

Капитаном юниорской команды Татарстана стал Кирилл Данилов, который рассказал о планах по приготовлению блюд на конкурсе.

«Все наши блюда связаны с историей Казани и Татарстана. Например, десерт будет в виде татарской подушки, начинкой станет торт медовик, который символизирует сладкую жизнь молодоженов. Закуска связана с достопримечательностями Казани, а основное блюдо называется «Сабантуй Батыра», – рассказал он.

Сегодня свои блюда на суд жюри начали представлять только юниорские команды, а основные соревнования между молодыми поварами из разных стран начнется завтра.