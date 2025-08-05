Робот Котокод, народные игры и «пушистые фесты»: что ждет жителей Казани на «Курше фесте»

Победители конкурса «Курше фест» начали воплощать свои идеи во дворах Татарстана. До конца сентября в республике пройдут десятки событий, направленных на укрепление добрососедства, сохранение традиций и развитие семейного досуга. В каких проектах поучаствуют жители Казани – в материале «Татар-информа».





Победители конкурса «Курше фест» начали воплощать свои идеи во дворах Татарстана

Фото предоставлено Эльвирой Рысаевой

Фестиваль добрососедства

«Курше» переводится с татарского языка на русский как «сосед». Главная идея фестиваля в том, чтобы объединить людей, которые хотят сделать свой район лучше и уютнее. «Конкурс создан для тех, кто хочет превратить свой двор в место, где люди знают друг друга по имени, вместе отдыхают, празднуют и помогают соседям», – говорится на сайте проекта.

Старт новому проекту дворовых событий в начале мая дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

На конкурс предлагалось заявить какое-то событие, которое жильцы хотят провести во дворе.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова у нас появилась возможность помочь таким инициативам, и ничего подобного в таком масштабе в других регионах пока нет», – рассказывала «Татар-информу» директор Института развития городов Татарстана и председатель конкурсной комиссии «Курше феста» Наиля Зиннатуллина.

Наиля Зиннатуллина: «Благодаря поддержке Раиса Татарстана у нас появилась возможность помочь таким инициативам, и ничего подобного в таком масштабе в других регионах пока нет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поддержку получили 64 проекта, которые будут реализованы по всей республике. Общий призовой фонд конкурса составил 20 млн рублей. Среди победителей – 42 самозанятых жителя и 22 организации, включая ТОСы, некоммерческие организации и управляющие компании. Самозанятые победители получили гранты до 200 тысяч рублей, юридические лица – до 500 тысяч рублей.

Больше всего проектов оказалось в Казани (10), Набережных Челнах (9), Альметьевском и Нижнекамском районах (по 3).

Стоит отметить, что «Курше фест» – одно из мероприятий более масштабного события – по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 1 июня стартовала программа «Лето в Татарстане». Кроме того, это логичное продолжение программы «Наш двор» – уникальной программы по обновлению придомовых территорий, инициированной Раисом Татарстана. За 5 лет реализации было благоустроено 5174 двора в 45 муниципальных образованиях. Благодаря этому обновленной средой у дома теперь пользуются более 1,5 млн татарстанцев, в том числе свыше 300 тысяч детей.

«Шестилетний опыт программы «Наш двор» показал: соседи хотят больше общаться и вместе создавать комфортную среду. «Курше фест» стал ответом на этот запрос», – отмечала Зиннатуллина.

По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, подобные инициативы укрепляют туристическую привлекательность региона, развивая традиции добрососедства.

Первое событие прошло 26 июля в микрорайоне Юдино и собрало более 60 участников Фото предоставлено Эльвирой Рысаевой

«Культурный десант» в Юдино

Одной из первых реализовала свой проект Эльвира Рысаева. Ее цикл мероприятий под названием «Добро пожаловать в культурную команду добра!» направлен на популяризацию культурного волонтерства.

Первое событие прошло 26 июля в микрорайоне Юдино и собрало более 60 участников. Праздник организовали волонтеры проекта «Культура для школьников в РТ» совместно с казанским отделением ВОД «Волонтеры культуры».

Обычное дворовое пространство превратилось в многофункциональную площадку с тематическими станциями Фото предоставлено Эльвирой Рысаевой

День начался с акции «Культурный десант»: обычное дворовое пространство превратилось в многофункциональную площадку с тематическими станциями – творчества, добра, игр, культуры, профессий и патриотизма.

Главным событием праздника стал квест «Культурные маршруты» по Юдино. Команды знакомились с историей поселка, его известными жителями и вкладом Татарстана в Великую Отечественную войну.

Главным событием праздника стал квест «Культурные маршруты» по Юдино Фото предоставлено Эльвирой Рысаевой

«Во время рассказа семейных историй и чтения стихотворений собственного сочинения на тему «Слово Победы» у многих наворачивались слезы на глазах», – отметила организатор Эльвира Рысаева.

Творческую часть программы обеспечили коллективы ДК железнодорожников – хор «Гармония» и одноименный ансамбль. Особую атмосферу создали активности, приуроченные ко Дню железнодорожника: жители делились семейными историями, связанными с этой профессией.

Особую атмосферу создали активности, приуроченные ко Дню железнодорожника Фото предоставлено Эльвирой Рысаевой

«Дети просто счастливы, что у них провели такое мероприятие. Концерт, квест и мастер-классы оставили у всех соседей только положительные впечатления», – поделилась «серебряный» волонтер и жительница двора Ольга Спиридонова.

По словам Эльвиры Рысаевой, праздник полностью оправдал ожидания, организаторы получили множество теплых отзывов. Следующее мероприятие ее команда проведет 10 августа во дворе на проспекте Ямашева, 71 в Ново-Савиновском районе.

Праздник полностью оправдал ожидания, организаторы получили множество теплых отзывов Фото предоставлено Эльвирой Рысаевой

IT-площадки под открытым небом

В августе три двора Казани превратятся в IT-площадки под открытым небом. Проект «Код соседей: цифровые навыки для всех» познакомит жителей с миром технологий через игры и мастер-классы.

Интерактивные занятия состоятся 17, 24 и 31 августа в 17:00. Программа рассчитана на всех: квесты по программированию для детей 5-10 лет, мастер-классы по созданию чат-ботов для подростков и лекции о цифровой безопасности для родителей.

Для малышей подготовили квест «Собери код»: вместе с забавным роботом-талисманом Котокодом они будут разгадывать головоломки и создавать свои первые анимации в программе Scratch.

«Мы разработали программу, где сложные понятия объясняются через игру», – рассказала руководитель проекта Полина Лантас.

Подростков ждут практические занятия по созданию чат-ботов на Python. «Это не скучные лекции, а настоящие мастер-классы, где сразу виден результат. За три часа участники освоят базовые команды Python и смогут «оживить» своего первого цифрового помощника», – отметила она.

Для родителей подготовили отдельный блок: эксперты простым языком расскажут о цифровой безопасности и востребованных IT-профессиях.

«Многие взрослые чувствуют себя беспомощными в цифровом мире. Мы покажем, как защититься от мошенников, и расскажем, какие навыки стоит развивать у детей», – добавила Полина Лантас.

По итогам мероприятий участники получат сертификаты, а самые активные – возможность продолжить обучение в партнерской онлайн-школе. Каждый праздник завершится общим фото с Котокодом – символом проекта.

Фестиваль «Уйнарга чакырабыз! Приглашаем поиграть!» познакомит участников с татарскими и чувашскими традициями Фото: leto.tatar

Игры народов Поволжья

Фестиваль «Уйнарга чакырабыз! Приглашаем поиграть!» познакомит участников с татарскими и чувашскими традициями.

Автор проекта Элина Богданова рассказала, что трехдневная программа рассчитана на детей от 7 до 18 лет. Ребята будут играть в народные игры, слушать музыку и смотреть спектакли, узнавая больше о традициях Татарстана и Чувашии.

Особенностью праздника станет приезд группы детей из Чувашии, которые вместе с казанскими сверстниками будут участвовать в совместных активностях.

«Мы хотим, чтобы дети больше узнали и полюбили свою культуру и культуру соседей. Игры – лучший способ подружиться и понять друг друга», – объяснила организатор.

В каждом дворе развернется настоящий праздник национальных культур. Детей ждут традиционные татарские и чувашские игры, похожие на те, что проводятся на Сабантуе и Акатуе (чувашском празднике окончания весенне-полевых работ).

Запланированы концертные номера, сочетающие народные мотивы с современными элементами. Особое внимание уделят театрализованным представлениям.

«Мы хотим вовлечь детей, чтобы они больше познакомились с татарской и чувашской культурами через игры, музыку и творчество», – пояснила цель проекта Элина Богданова.

Проект «Уйнарга чакырабыз! Приглашаем поиграть!» создаст пространство для живого общения между детьми разных национальностей. Ключевой принцип – вовлечение самих детей в организацию. По словам Элины, многие идеи родились в ходе обсуждений с юными помощниками, а взрослые выступают лишь в роли наставников.

«Это их праздник. Мы лишь создаем условия, а главные организаторы – сами ребята», – подчеркнула она.

Первые игры пройдут 20 августа в сквере «Музыкальный» Советского района. Следующие праздники – 26 августа во дворе на улице Химиков, 15 и 28 августа – на проспекте Ямашева, 84.

В начале сентября в Советском районе Казани пройдет еще одно уникальное событие – «Фест Пушистых!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Праздник для питомцев и их хозяев

В начале сентября в Советском районе Казани пройдет еще одно уникальное событие – «Фест Пушистых!». Проект победителя конкурса Анны Болышевой объединит владельцев домашних питомцев, зоозащитников и всех неравнодушных к животным горожан.

Программа разделена на два дня. 4 сентября станет «днем знаний»: ветеринары расскажут, как продлить жизнь питомцу и оказать первую помощь, кинологи поделятся секретами воспитания собак, а зоопсихологи объяснят, как понимать своих любимцев. На специальной площадке пройдут занятия по базовым командам и agility-тренировки – спортивные состязания с препятствиями.

«Этот день создан для тех, кто хочет стать лучшим хозяином для своего питомца. Мы пригласили лучших специалистов, которые поделятся действительно ценными знаниями», – рассказала Анна Болышева.

6 сентября пройдет праздничная часть: конкурсы костюмов для животных, мастер-классы по изготовлению игрушек и ярмарка местных зоотоваров.

Особое внимание уделят помощи бездомным животным. Организаторы подготовили фотовыставку с историями питомцев из приютов. Волонтеры расскажут, как можно помочь – взять животное на передержку, стать куратором или просто принести корм.

«Мы хотим, чтобы после фестиваля хотя бы несколько животных обрели семью. А еще – чтобы люди увидели, как просто можно помочь», – отметила Анна в интервью «Татар-информу».

Организатор подчеркнула, что цель проекта – изменить отношение людей к животным. Она выразила надежду, что после фестиваля хозяева станут ответственнее относиться к своим питомцам, а бездомные животные получат шанс на новую жизнь.

Мероприятия в рамках «Курше феста» будут проходить до конца сентября.