Робот компании «Промобот» был отправлен работать в Нигерию

Российский робот от компании «Промобот» отправлен в Нигерию для работы на промоакциях заказчиков филиала BTL Africa, сообщает РИА Новости.

«Новыми пользователями робота стали представители Нигерийского филиала компании BTL Africa. Российский робот будет участвовать в промоакциях компаний-заказчиков», — сказано в сообщении компании.

Задачей киборга будет информировать людей о работе компании, привлекать к ней внимание прохожих на выставках, форумах, в магазинах, бизнес-центрах и в аэропорту. Он будет рассказывать об услугах, скидках или проводить интерактивную игру.

Организация BTL Africa более 10 лет активно занимается маркетингом и организует работу промоутеров на африканском континенте. Среди клиентов компании такие популярные мировые бренды, как Coca Cola Vodafonе, Samsung и другие.

Несколько роботов от «Промобот» также были отправлены в Демократическую Республику Конго и в Гану.

Директор по развитию компании Олег Кивокурцев отметил, что эпидемия коронавируса в мире ускорила изменения в ивент-индустрии.

«Мы видим, что ивент-индустрия меняется — промоутеров и хостес заменяют технологии: роботы, интерактивные стенды, экраны. Пандемия и ограничительные меры только подтолкнули ивент-индустрию к этим изменениям. Наше решение в виде робота-консультанта помогает компаниям привлекать внимание потенциальных клиентов и удерживать его, формировать лояльность, решать маркетинговые задачи», — рассказал он.

Компания «Промобот» была основана в 2015 году в Перми.