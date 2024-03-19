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Робоотель, доставка по воздуху и крупнейший ЦОД: как изменится Иннополис в 2024 году
Центр инноваций Иннополис продолжает развиваться. В прошлом году здесь открыли технопарк, где делают материнские платы. В планах – создание беспилотной аэрологистики для доставки грузов и строительство новых объектов. Что нового появится в этом году – в материале «Татар-информа».
В развитие площадок Иннополиса вложили 22 млрд рублей
Инвестиции в развитие инновационного центра Иннополис в прошлом году составили около 22 млрд рублей, сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабмине РТ.
Напомним, Иннополис – это две площадки, расположенные в Верхнеуслонском и Лаишевском районах.
«Ключевым достижением в прошлом году считаем строительство технопарка в сфере высоких технологий, которое позволит на ближайшие десять лет сформировать площадку для инвестиций», – сказал Шайхутдинов.
Вторым крупным достижением стал запуск производства по поверхностному монтажу материнских плат. Площадь завода составляет свыше 8 тыс. квадратных метров, а инвестиции в проект превысили 900 млн рублей. На первоначальном этапе мощность производства будет составлять 300 тыс. материнских плат в год, но в будущем она вырастет до 1 млн плат.
Среди технологических проектов Шайхутдинов выделил экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем. В скором времени в Иннополисе можно будет поднимать в воздух летательные аппараты без пилотов, которые будут доставлять грузы, вести аэрофотосъемку, обследовать трубопроводы и так далее.
В рамках международного сотрудничества заместитель Премьер-министра РТ отметил открытие офиса университета в китайском городе Ханчжоу. Основными задачами офиса стало продвижение продуктов и образовательных услуг Университета Иннополис и Татарстана на рынке Китая.
Весной в городе введут новый ЖК «Квартал Ю»
Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев подробно остановился на достижениях непосредственно города, а также дальнейших планах.
«Вкратце – в городе ежедневно находится 7,8 тыс. человек, средний возраст составляет 31 год. Среди жителей свыше 1,2 тыс. человек – студенты. По этому показателю мы в прошлом году выросли на 430 человек, благодаря введению трех новых зданий кампуса университета. Более 1,3 тыс. детей – 172 ребенка прибавилось за прошлый год, причем почти треть родились в городе», – поделился Шагалеев.
Он добавил, что в городе заселено более 1,8 тыс. квартир и в 2024 году планируется значительно увеличить этот показатель. Так, весной этого года в Иннополисе сдадут новый ЖК «Квартал Ю» и дома в ЖК «ЗИОН-2». Причем ЖК «Квартал Ю» сдаст только первую из 11 запланированных очередей строительства.
Среди планов на этот год мэр Иннополиса отметил:
- запуск аэрологистики;
- доработку «Цифрового двойника» города Иннополис;
- строительство велодорожек;
- завершение реконструкции водоочистных и канализационных сооружений;
- запуск туристско-информационный центра;
Также он выделил в числе проектов организацию нескольких значимых мероприятий, включая встречу министров связи и информационно-коммуникационных технологий стран – членов БРИКС и городской проект для развития сообщества Innopolis Meetup.
Инвестиции резидентов ОЭЗ составили 36,4 млрд рублей
Особая экономическая зона «Иннополис» в прошлом году пополнилась 60 новыми компаниями, а общая численность работников составила около 9 тыс. человек, сообщил генеральный директор особой зоны Ренат Халимов.
По его словам, объем инвестиций резидентов в прошлом году составил 36,4 млрд рублей, а выручка – 49,7 млрд рублей. «Хотелось бы отметить, что у нас существенный прирост по налоговым отчислениям – почти треть от того, что наши компании за все предыдущие года оплатили. Почти 8 млрд рублей», – добавил Халимов.
Отдельное внимание он уделил развитию технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк», который за полгода после запуска был полностью заполнен.
Он также отметил индустриальный парк «Лаишево», площадь которого в этом году планируют увеличить почти в пять раз – с 116 га до 550 га, за счет бывшей территории «Смарт Сити». Халимов отметил, что вся эта территория будет полностью предназначена под развитие различного типа технологичных производств, а том числе в сфере электроники и микроэлектроники. Он добавил, что в течении 1,5 лет в индустриальном парке запустят производство 4 компании и около 15 проектов пока находятся на стадии переговоров.
«Мы не сомневаемся в том, что в ближайшие пять лет эту площадку сможем достаточно эффективно хорошими технологичными проектами наполнить», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Иннополис».
Робоотель и крупнейший ЦОД в Поволжье
В первой половине этого года планируется запуск первой очереди крупнейшего центра обработки данных в Поволжье, сообщил Халимов. Проект предусматривает строительство двух зданий общей площадью более 23 тыс. квадратных метров в которых расположатся до 2 тыс. стойко-мест для серверов. Первая очередь предусматривает ввод 1 тыс. стоек.
Кроме того, в 2024 году начнет работу первый в Иннополисе роботизированный отель. На сегодняшний день объект находится в завершающей стадии – в здании ведутся отделочные работы. По словам Халимова, город получит гостиничную инфраструктуру высокого класса.
Помимо этого, в Иннополисе до конца года планируется завершить строительство двух новых технопарков. Их общая площадь составит около 62 тыс. квадратных метров.
Расширение кампуса и передовая инженерная школа
Директор университета Иннополис Кирилл Семенихин в свою очередь рассказал, что в прошлом году кампус университета Иннополис был расширен за счет трех новых жилых корпусов на 1 тыс. мест, общей площадью 28,3 квадратных метров. Отметим, что проектирование зданий велось с применением технологий информационного моделирования на базе отечественного программного обеспечения.
Дальнейшее развитие территории кампуса предполагает строительство еще трех новых общежитий, учебного и производственного корпусов, а также офисного здания.
Семенихин также отметил, что на территории университета действует передовая инженерная школа. «У нас здесь амбициозная цель по созданию автогенерации кода с применением искусственного интеллекта», – поделился он.
В целом, инженерная школа планирует подготовить до 2030 года 14 тысяч IT-специалистов, создать 4 новых образовательных пространства на базе Университета, а также запустить новые образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования.
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