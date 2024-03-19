Робоотель, доставка по воздуху и крупнейший ЦОД: как изменится Иннополис в 2024 году

Инвестиции в развитие инновационного центра Иннополис в прошлом году составили около 22 млрд рублей

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В развитие площадок Иннополиса вложили 22 млрд рублей

Инвестиции в развитие инновационного центра Иннополис в прошлом году составили около 22 млрд рублей, сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабмине РТ.

Напомним, Иннополис – это две площадки, расположенные в Верхнеуслонском и Лаишевском районах.

«Ключевым достижением в прошлом году считаем строительство технопарка в сфере высоких технологий, которое позволит на ближайшие десять лет сформировать площадку для инвестиций», – сказал Шайхутдинов.

Вторым крупным достижением стал запуск производства по поверхностному монтажу материнских плат. Площадь завода составляет свыше 8 тыс. квадратных метров, а инвестиции в проект превысили 900 млн рублей. На первоначальном этапе мощность производства будет составлять 300 тыс. материнских плат в год, но в будущем она вырастет до 1 млн плат.

Роман Шайхутдинов: «Ключевым достижением в прошлом году считаем строительство технопарка в сфере высоких технологий» Фото: prav.tatarstan.ru

Среди технологических проектов Шайхутдинов выделил экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем. В скором времени в Иннополисе можно будет поднимать в воздух летательные аппараты без пилотов, которые будут доставлять грузы, вести аэрофотосъемку, обследовать трубопроводы и так далее.

В рамках международного сотрудничества заместитель Премьер-министра РТ отметил открытие офиса университета в китайском городе Ханчжоу. Основными задачами офиса стало продвижение продуктов и образовательных услуг Университета Иннополис и Татарстана на рынке Китая.

В городе заселено более 1,8 тыс. квартир, и в 2024 году планируется значительно увеличить этот показатель Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Весной в городе введут новый ЖК «Квартал Ю»

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев подробно остановился на достижениях непосредственно города, а также дальнейших планах.

«Вкратце – в городе ежедневно находится 7,8 тыс. человек, средний возраст составляет 31 год. Среди жителей свыше 1,2 тыс. человек – студенты. По этому показателю мы в прошлом году выросли на 430 человек, благодаря введению трех новых зданий кампуса университета. Более 1,3 тыс. детей – 172 ребенка прибавилось за прошлый год, причем почти треть родились в городе», – поделился Шагалеев.

Он добавил, что в городе заселено более 1,8 тыс. квартир и в 2024 году планируется значительно увеличить этот показатель. Так, весной этого года в Иннополисе сдадут новый ЖК «Квартал Ю» и дома в ЖК «ЗИОН-2». Причем ЖК «Квартал Ю» сдаст только первую из 11 запланированных очередей строительства.

Руслан Шагалеев: «В городе ежедневно находится 7,8 тыс. человек, средний возраст составляет 31 год. Среди жителей свыше 1,2 тыс. человек – студенты» Фото: prav.tatarstan.ru

Среди планов на этот год мэр Иннополиса отметил:

запуск аэрологистики;

доработку «Цифрового двойника» города Иннополис;

строительство велодорожек;

завершение реконструкции водоочистных и канализационных сооружений;

запуск туристско-информационный центра;

Также он выделил в числе проектов организацию нескольких значимых мероприятий, включая встречу министров связи и информационно-коммуникационных технологий стран – членов БРИКС и городской проект для развития сообщества Innopolis Meetup.

Особая экономическая зона «Иннополис» в прошлом году пополнилась 60 новыми компаниями, а общая численность работников составила около 9 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестиции резидентов ОЭЗ составили 36,4 млрд рублей

Особая экономическая зона «Иннополис» в прошлом году пополнилась 60 новыми компаниями, а общая численность работников составила около 9 тыс. человек, сообщил генеральный директор особой зоны Ренат Халимов.

По его словам, объем инвестиций резидентов в прошлом году составил 36,4 млрд рублей, а выручка – 49,7 млрд рублей. «Хотелось бы отметить, что у нас существенный прирост по налоговым отчислениям – почти треть от того, что наши компании за все предыдущие года оплатили. Почти 8 млрд рублей», – добавил Халимов.

Отдельное внимание он уделил развитию технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк», который за полгода после запуска был полностью заполнен.

Ренат Халимов отдельное внимание уделил развитию технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк», который за полгода после запуска был полностью заполнен Фото: prav.tatarstan.ru

Он также отметил индустриальный парк «Лаишево», площадь которого в этом году планируют увеличить почти в пять раз – с 116 га до 550 га, за счет бывшей территории «Смарт Сити». Халимов отметил, что вся эта территория будет полностью предназначена под развитие различного типа технологичных производств, а том числе в сфере электроники и микроэлектроники. Он добавил, что в течении 1,5 лет в индустриальном парке запустят производство 4 компании и около 15 проектов пока находятся на стадии переговоров.

«Мы не сомневаемся в том, что в ближайшие пять лет эту площадку сможем достаточно эффективно хорошими технологичными проектами наполнить», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Иннополис».

Халимов отметил, что вся территория индустриального парка «Лаишево» будет полностью предназначена под развитие различного типа технологичных производств, а том числе в сфере электроники и микроэлектроники Фото: laishevo.tatarstan.ru

Робоотель и крупнейший ЦОД в Поволжье

В первой половине этого года планируется запуск первой очереди крупнейшего центра обработки данных в Поволжье, сообщил Халимов. Проект предусматривает строительство двух зданий общей площадью более 23 тыс. квадратных метров в которых расположатся до 2 тыс. стойко-мест для серверов. Первая очередь предусматривает ввод 1 тыс. стоек.

Кроме того, в 2024 году начнет работу первый в Иннополисе роботизированный отель. На сегодняшний день объект находится в завершающей стадии – в здании ведутся отделочные работы. По словам Халимова, город получит гостиничную инфраструктуру высокого класса.

Помимо этого, в Иннополисе до конца года планируется завершить строительство двух новых технопарков. Их общая площадь составит около 62 тыс. квадратных метров.

Кирилл Семенихин рассказал, что в прошлом году кампус университета Иннополис был расширен за счет трех новых жилых корпусов на 1 тыс. мест Фото: prav.tatarstan.ru

Расширение кампуса и передовая инженерная школа

Директор университета Иннополис Кирилл Семенихин в свою очередь рассказал, что в прошлом году кампус университета Иннополис был расширен за счет трех новых жилых корпусов на 1 тыс. мест, общей площадью 28,3 квадратных метров. Отметим, что проектирование зданий велось с применением технологий информационного моделирования на базе отечественного программного обеспечения.

Дальнейшее развитие территории кампуса предполагает строительство еще трех новых общежитий, учебного и производственного корпусов, а также офисного здания.

Дальнейшее развитие территории кампуса предполагает строительство еще трех новых общежитий, учебного и производственного корпусов, а также офисного здания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Семенихин также отметил, что на территории университета действует передовая инженерная школа. «У нас здесь амбициозная цель по созданию автогенерации кода с применением искусственного интеллекта», – поделился он.

В целом, инженерная школа планирует подготовить до 2030 года 14 тысяч IT-специалистов, создать 4 новых образовательных пространства на базе Университета, а также запустить новые образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования.