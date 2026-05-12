Рободоставка готовых блюд появилась в Вахитовском и Ново-Савиновском районах

Зону работы роботов-доставщиков в Казани расширили. Теперь в Вахитовском и Ново-Савиновском районах они привозят не только продукты, но и готовые блюда из ресторанов, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В Вахитовском районе доставка из ресторанов доступна в границах улиц Карла Маркса, Горького, Бутлерова и Марселя Салимжанова. Заказы формируются со складов на улицах Маяковского и Спартаковской.

В Ново-Савиновском районе доставка готовой еды работает между улицами Гагарина, Декабристов, Амирхана и проспектом Ямашева. Заказы роботы доставляют в районах улиц Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова и Четаева.

В Советском районе роботы пока используются только для доставки продуктов рядом с улицей Шуртыгина.

В городе работают роботы четвертого поколения. Они оснащены лидаром для сканирования пространства в разное время суток и при любой погоде, более мощным вычислительным модулем и улучшенной подвеской для передвижения по городским улицам.

Система безопасности включает камеры, распознающие дорожные знаки и сигналы светофоров, а также ультразвуковые датчики, которые помогают избежать столкновений на близком расстоянии. Бортовой компьютер с нейросетью анализирует дорожную ситуацию и выстраивает маршрут.

Производство роботов четвертого поколения ведется серийно. До конца 2027 года компания рассчитывает вывести на улицы городов присутствия около 20 тысяч таких устройств.

Чтобы воспользоваться рободоставкой, при оформлении заказа в сервисах «Лавка» или «Еда» нужно выбрать способ доставки «Робот». Опция появляется, если адрес входит в зону обслуживания и рядом есть свободный робот. Передвижение доставщика можно отслеживать в приложении в режиме реального времени. После прибытия заказа пользователь открывает крышку через приложение, забирает покупки и закрывает контейнер.