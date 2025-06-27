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Политика 27 июня 2025 21:16

Роберт Фицо усомнился в эффективности 18-го пакета санкций ЕС против России

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сомнение в эффективности 18-го пакета санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фицо отметил, что вокруг новых ограничительных мер создано множество ожиданий, однако, по его мнению, они не окажут значительного влияния на ситуацию. Он подчеркнул, что предыдущие пакеты санкций также не достигли ожидаемых результатов, и текущий, по всей видимости, не станет исключением.

Фицо добавил, что для Словакии сейчас более актуальной является угроза прекращения поставок газа с 1 января 2028 года. В этом контексте он выразил обеспокоенность долгосрочной энергетической безопасностью страны.

#санкции против россии #словакия #россия и евросоюз
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