Роберт Фицо предложил отложить новые антироссийские санкции Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна намерена предложить отсрочку рассмотрения нового пакета антироссийских санкций, подготовленного Европейским союзом. Его слова приводят «Известия».

Соответствующее обращение Фицо поручил направить министру иностранных дел, чтобы официально инициировать перенос обсуждения, намеченного на 18 июня в рамках заседания глав МИД стран ЕС.

Роберт Фицо подчеркнул, что перед принятием новых ограничительных мер необходимо решить вопрос с реализацией плана Европейской комиссии по прекращению импорта газа, нефти и ядерного топлива из России. Он также заявил, что санкционная политика ЕС все чаще сводится к неэффективным мерам.

«Мы выдумываем все новые и новые глупости, полагая, что это нанесет вред Российской Федерации, что, конечно, не соответствует действительности», – отметил Фицо.