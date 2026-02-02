news_header_top
Общество 2 февраля 2026 11:39

РКОД Татарстана стал лауреатом Всероссийской премии «Будем жить!»

Фото: Минздрав РТ

В Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла X церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!». Республиканский клинический онкологический диспансер Татарстана стал лауреатом одной из номинаций, сообщили в Минздраве РТ.

РКОД получил награду в номинации «Лучшее учреждение – Бороться и искать, найти и не сдаваться». Отделение маммологии и реконструктивно‑пластической хирургии также признано лучшим в номинации «Лучшее отделение – Там, где живет надежда».

Премия «Будем жить!» учреждена Всероссийской ассоциацией помощи онкологическим пациентам «Здравствуй!» и проводится в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Она отмечает учреждения и специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие онкологической помощи и поддержку пациентов.

«Присуждение премии РКОД и признание отделения маммологии и реконструктивно-пластической хирургии являются высокой общественной оценкой профессионализма и командной работы коллектива, уровня медицинского мастерства, применения современных технологий и ориентированности на пациента», – отметили в Минздраве РТ.

