РКОД прекратил использовать запрещенный препарат от гипертонии, сделанный в Индии

Фото: © «Татар-информ»

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана (РКОД) не используется запрещенный препарат от гипертонии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что в онкодиспансере якобы применяли запрещенное лекарство индийского производства. После проверки Росздравнадзор вынес предостережение и предписал изъять препарат.

«Онкодиспансер предписание выполнил в полном объеме», – рассказали агентству в пресс-службе РКОД.