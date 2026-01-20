news_header_top
Общество 20 января 2026 11:41

РКОД прекратил использовать запрещенный препарат от гипертонии, сделанный в Индии

Фото: © «Татар-информ»

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана (РКОД) не используется запрещенный препарат от гипертонии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что в онкодиспансере якобы применяли запрещенное лекарство индийского производства. После проверки Росздравнадзор вынес предостережение и предписал изъять препарат.

«Онкодиспансер предписание выполнил в полном объеме», – рассказали агентству в пресс-службе РКОД.

