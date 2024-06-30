РКН заблокировал сайт книжного клуба Бориса Акунина*

Доступ к одной из страниц книжного сайта BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным*, ограничен. Это подтверждается данными сервиса Роскомнадзора, который позволяет проверять ограничения доступа к сайтам и отдельным страницам.

Согласно информации ТАСС, из-за блокировки страницы ресурс сейчас недоступен полностью для российских пользователей. Причиной блокировки стал роман Владимира Сорокина «Наследие», запрещенный к распространению в России. Этот роман был выставлен на продажу на сайте.

*Признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов