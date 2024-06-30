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РКН заблокировал сайт книжного клуба Бориса Акунина*
Доступ к одной из страниц книжного сайта BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным*, ограничен. Это подтверждается данными сервиса Роскомнадзора, который позволяет проверять ограничения доступа к сайтам и отдельным страницам.
Согласно информации ТАСС, из-за блокировки страницы ресурс сейчас недоступен полностью для российских пользователей. Причиной блокировки стал роман Владимира Сорокина «Наследие», запрещенный к распространению в России. Этот роман был выставлен на продажу на сайте.
*Признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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