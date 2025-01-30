РКН впервые составил протокол против Discord за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол в отношении мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные российских граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского района Москвы.

Ранее, в октябре, Роскомнадзор заблокировал доступ к Discord за несоблюдение норм российского законодательства.

Discord представляет собой бесплатную платформу для обмена голосовыми, текстовыми и видеосообщениями, наиболее популярен среди геймеров и школьников. Сервис был запущен в 2015 году, штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Мессенджером ежемесячно пользуются порядка 150 миллионов человек.

Кроме того, аналогичный протокол будет рассмотрен в отношении образовательной платформы Coursera Inc., также отказавшейся локализовать персональные данные россиян. Согласно официальным данным, на платформе зарегистрировано около 162 миллионов учеников.

За нарушение компаниям грозит штраф до шести миллионов рублей.