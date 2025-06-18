РКН ограничил доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad за нарушения российского законодательства, в том числе пропаганду ЛГБТ*, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее в Роскомнадзоре предупреждали ресурс о возможной блокировке, но платформа продолжила нарушать законодательство.

«Речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что является нарушением Федерального закона №149-ФЗ. На момент блокировки с Wattpad не было удалено 130 страниц с подобной информацией, несмотря на неоднократные требования Роскомнадзора», – указали в ведомстве.

*экстремистская организация, запрещенная в России