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РКБ Татарстана запустила акцию с плакатами, призывающими на диспансеризацию
На территории Республиканской клинической больницы Татарстана появились плакаты с призывами следить за своим здоровьем.
«Офлайн-акция должна напоминать людям о самом ценном – собственном здоровье и здоровье своих близких. Мы, как медицинское учреждение, работаем не только на лечение, но и на профилактику. Надеемся, что наши плакаты заставят задуматься и подтолкнут выделить время для диспансеризации», – рассказала ведущий специалист по связям с общественностью РКБ Валерия Белова.
На обратной стороне плакатов размещены фотографии специалистов клиники и фразы, олицетворяющие их жизненное кредо.
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