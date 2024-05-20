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Общество 20 мая 2024 13:46

РКБ Татарстана запустила акцию с плакатами, призывающими на диспансеризацию

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На территории Республиканской клинической больницы Татарстана появились плакаты с призывами следить за своим здоровьем.

«Офлайн-акция должна напоминать людям о самом ценном – собственном здоровье и здоровье своих близких. Мы, как медицинское учреждение, работаем не только на лечение, но и на профилактику. Надеемся, что наши плакаты заставят задуматься и подтолкнут выделить время для диспансеризации», – рассказала ведущий специалист по связям с общественностью РКБ Валерия Белова.

Фото: © РКБ Татарстана

На обратной стороне плакатов размещены фотографии специалистов клиники и фразы, олицетворяющие их жизненное кредо.

#ркб #диспансеризация
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