РКБ Татарстана получила сертификат Росздравнадзора о качестве и безопасности

Престижный сертификат Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности» получила команда Республиканской клинической больницы Татарстана.

Добровольная сертификация Росздравнадзора позволяет выявить проблемы и разработать детальное их решение. Пройдя сертификацию, медицинская организация сама обеспечивает повышение качества и безопасности своей медицинской деятельности.

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Оценку проводил заместитель генерального директора Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора, врач с многолетним стажем, эксперт по качеству оказания медицинской помощи Олег Швабский.

В процессе инспектирования специалисты Росздравнадзора проверяют клинику по 12 направлениям, их интересуют: система управления персоналом, эпидемиологическая безопасность, организация экстренной и неотложной помощи в стационаре, организация работы приемного отделения и другие. По каждому из направлений определены показатели, которые одновременно являются и целевыми ориентирами для повседневной работы медицинской организации и критериями для их оценки.

Эксперты Росздравнадзора подтвердили, что РКБ Татарстана соответствует стандартам качества и безопасности медицинской помощи.

Сертификация стимулирует медучреждения к постоянному развитию и повышению качества оказания медпомощи. Сертификат действителен в течение трех лет, после чего происходит ресертификация.

Первой в России в 2017 году добровольную сертификацию успешно прошла Детская республиканская клиническая больница Татарстана.