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РКБ Татарстана организовала фотовыставку на Кремлевской набережной к Году семьи
В выставочной зоне Кремлевской набережной открылась выставка работ фотографов Республиканской клинической больницы Татарстана, посвященных Году семьи. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
На стендах представлены фотографии с выписок из Перинатального центра РКБ, родов, кадры из палат, и фотостудий.
«Этой выставкой мы напоминаем, что семья – это самое главное в жизни человека. Здесь и кадры первой встречи малыша с папой, и семейные фотосессии, и выписки из роддома. Надеемся, что жителям и гостям Казани придутся по душе трогательные кадры из жизни татарстанских семей», – объяснила ведущий специалист по связям с общественностью РКБ Татарстана Валерия Белова.
Авторы фотографий – сотрудники пресс-службы РКБ, фотографы Наталья Трофимова, Марина Сулейманова и Саша Киреева.
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