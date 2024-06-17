РКБ Татарстана организовала фотовыставку на Кремлевской набережной к Году семьи

В выставочной зоне Кремлевской набережной открылась выставка работ фотографов Республиканской клинической больницы Татарстана, посвященных Году семьи. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

На стендах представлены фотографии с выписок из Перинатального центра РКБ, родов, кадры из палат, и фотостудий.

«Этой выставкой мы напоминаем, что семья – это самое главное в жизни человека. Здесь и кадры первой встречи малыша с папой, и семейные фотосессии, и выписки из роддома. Надеемся, что жителям и гостям Казани придутся по душе трогательные кадры из жизни татарстанских семей», – объяснила ведущий специалист по связям с общественностью РКБ Татарстана Валерия Белова.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Авторы фотографий – сотрудники пресс-службы РКБ, фотографы Наталья Трофимова, Марина Сулейманова и Саша Киреева.