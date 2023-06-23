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Общество 23 июня 2023 10:16

РКБ празднует три четверти века с момента основания научной конференцией в Казани

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РКБ празднует три четверти века с момента основания научной конференцией в Казани
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани началась российская научно-практическая конференция о безопасности пациентов, которая посвящена 70-летию Республиканской клинической больницы Татарстана.

«В 2016 году Росздравнадзор определил Татарстан, как пилотную площадку для отработки национального стандарта качества и безопасности медицинской деятельности. Именно тогда команда РКБ приступила к апробации стандарта. Тот результат, который мы видим сегодня выражается не только в том, что клиника совершенно изменила облик, но и в том, что она конкурирует с ведущими клиниками мира, где на высоком уровне обеспечивается безопасность пациентов», – подчеркнул руководитель Росздравнадзора России Игорь Иванов.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

По словам руководителя федерального ведомства, клиника представляет сегодня современную систему здравоохранения.

Игорь Иванов добавил, что конференция – это возможность продемонстрировать успехи, которые имеет клиника в вопросе безопасности пациентов.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

#Здоровье #ркб
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