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Новости Татарстана и Казани
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РКБ празднует три четверти века с момента основания научной конференцией в Казани
В Казани началась российская научно-практическая конференция о безопасности пациентов, которая посвящена 70-летию Республиканской клинической больницы Татарстана.
«В 2016 году Росздравнадзор определил Татарстан, как пилотную площадку для отработки национального стандарта качества и безопасности медицинской деятельности. Именно тогда команда РКБ приступила к апробации стандарта. Тот результат, который мы видим сегодня выражается не только в том, что клиника совершенно изменила облик, но и в том, что она конкурирует с ведущими клиниками мира, где на высоком уровне обеспечивается безопасность пациентов», – подчеркнул руководитель Росздравнадзора России Игорь Иванов.
По словам руководителя федерального ведомства, клиника представляет сегодня современную систему здравоохранения.
Игорь Иванов добавил, что конференция – это возможность продемонстрировать успехи, которые имеет клиника в вопросе безопасности пациентов.
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