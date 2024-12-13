РКБ получила оборудование для лазерных операций на глазах пациентов с сахарным диабетом

В РКБ Татарстана появилось оборудование для лазерных операций на глазах пациентов с сахарным диабетом. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом», сообщили в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Процедура лазерной коагуляции – это нанесение микроожогов на пораженные болезнью области сетчатки для лечения офтальмологических осложнений сахарного диабета. Лечение поэтапное и зависит от области поражения, пациенту могут назначить от трех до пяти сеансов. Лазерное воздействие длится не более 15 минут, следующий сеанс назначается через 2-4 месяца.

«На будущий год мы запланировали порядка 400 таких операций нашим пациентам. Новое оборудование получат и другие клиники Татарстана», – объяснила руководитель диабетологического центра поликлиники РКБ Чулпан Зайнуллина.

Медики уже сделали первую панретинальную лазерную коагуляцию и провели обследование 3D OCT для пациентов с сахарным диабетом.

С 2025 года этот федеральный проект войдет в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».