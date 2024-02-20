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РКБ и Наркодиспансер РТ разработали программу борьбы с болезнями, вызванными алкоголем
В районах Татарстана начнет работать новая программа, разработанная РКБ вместе с Республиканским клиническим наркологическим диспансером, которая поможет бороться с болезнями, вызванными алкогольной зависимостью. Об этом на итоговом больничном совете РКБ рассказал главный врач Рафаэль Шавалиев.
«Мы формируем адресную программу профилактики заболеваний, которые связаны с алкоголем, по муниципалитетам. Нам сейчас необходимо выстроить систему ежемесячных подомовых обходов совместно с сотрудниками МВД», – отметил главврач.
Далее будет формироваться регистр жителей, которые злоупотребляют алкоголем. С ними будет проводиться точечная работа каждым из заинтересованных ведомств. Речь идет о десяти районах республики, подшефных РКБ.
Также Рафаэль Шавалиев поблагодарил главного врача Республиканского наркологического диспансера Рената Уткельбаева за содействие в этой работе.
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