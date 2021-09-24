Ркаиль Зайдулла: Не нужно повышать численность башкир за счет татар

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Депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла в своем выступлении на национальном собрании «Милләт җыены» заявил о недопустимости увеличения численности башкир за счет сокращения численности татарского народа.

«Сегодня мы получаем нападки на нашу национальную целостность со стороны, откуда совсем не ожидали. Невозможно игнорировать деятельность отдельных групп, пытающихся раздробить татарский народ в Башкортостане», — сказал Ркаиль Зайдулла.

«Некоторые… как их назвать, горячие головы, кричат, что нет такого народа, как татары, якобы, это созданная в 20-х годах большевиками искусственная нация, казанские татары — это некрещенные чуваши, мишари — отдельный народ, а остальные — забывшие свои корни башкиры. Казалось бы, даже не стоит обращать внимания на такие заявления — ведь они не имеют ни малейшего научного основания. Однако эти люди имеют какие-то кандидатские степени, за этот бред получают зарплату. На голом энтузиазме они ничего не смогли бы сделать, очевидно, что за ними административный ресурс», — заявил Ркаиль Зайдулла.

Объявление татарского языка «северо-западным диалектом башкирского», проведение на этом диалекте республиканских диктантов говорит о многом, считает спикер.

«Чтобы вбить в голову татарам, что они из такого-то племени, что они забыли свое башкирское происхождение, проводятся „научно-практические“ конференции. К этому привлекаются главы районов, бюджетники», — напомнил Зайдуллин.

«С одной стороны, желание таких людей понятно — хотят увеличить численность башкир. Пусть численность башкир растет, мы только за! Но не надо делать это, уменьшая численность татарского народа. Мы родственные народы, и я верю, что никому не удастся рассорить нас. И в этот раз мы как два самостоятельных народа пройдем эти испытания», — выразил надежду Ркаиль Зайдулла.