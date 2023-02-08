Ркаил Зайдулла: В этом году премия Тукая вырастет до 1 миллиона рублей

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Размер государственной премии Татарстана в области литературы и искусства увеличат до 1 миллиона рублей. Об этом в интервью газете «Ватаным Татарстан» заявил председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

«Я донес свое предложение до Рустама Минниханова, он одобрил. В этом году премия Тукая вырастет в два раза, и составит 1 миллион рублей», – сказал писатель.

В марте в ходе торжественного мероприятия журнала «Майдан» в Челнах Зайдулла сообщил о том, что обратился к руководителю республики Рустаму Минниханову с просьбой увеличить размер премии Тукая, который до этого составлял 500 тысяч рублей.

Республиканская премия имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства.

