Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

«Думаю, каждый, кто интересуется судьбой нашего народа, республики, утром первым делом заходит на сайт "Татар-информ". Я сам так делаю», – сказал он.

Образование «Татар-информа» он назвал большим событием в жизни республики. «Постепенно развиваясь, двигаясь вперед, агентство стало одним из главных средств информации в освещении событий в Татарстане. Интересные материалы встречаются часто. Движение вперед продолжается. Пусть будет так, поздравляю!» – сказал депутат Госсовета РТ.