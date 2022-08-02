Ркаил Зайдулла призвал ВКТ взять под свою эгиду школы в крупных татарских деревнях

Всемирный конгресс татар уделяет больше внимания старшему поколению, а не молодежи, в то время, как самыми актуальными на сегодня остаются вопросы национального образования и воспитания детей. Об этом на пленарном заседании съезда Всемирного конгресса татар заявил председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

«По инициативе нашего Первого Президента Минтимера Шаймиева созданы полилигвальные школы, и это большое дело. Считаю, что данное направление должно быть самым важным для конгресса. А то начинает казаться, что мы больше внимания отдаем старшему поколению с их песнями и танцами», — сказал Ркаил Зайдулла, добавив, что Союз писателей Татарстана готов ко всестороннему сотрудничеству в этом вопросе.

«Надо говорить откровенно: никто о татарах не позаботится, кроме самих татар», — сказал писатель.

Он также привел примеры самоорганизации местных татарских общин в регионах для национального воспитания подрастающего поколения.

«В селе Каргалы в Оренбургской области открыли такой центр. Такие же очаги есть в татарских деревнях в Чувашии, Пензенской области. Это основа для создания частных школ. Нельзя также забывать и о школах в регионах, хотелось бы, чтобы конгресс взял под свою эгиду школы в крупных татарских деревнях. Это могут быть встречи с известными людьми, открытые уроки от писателей, или же в форме национального патриотического воспитания. Об этом надо задуматься», — сказал Ркаил Зайдулла. Он также предложил создать сеть воскресных школ для детей дошкольного возраста и их родителей.