Ркаил Зайдулла: Почтить память Джалиля и джалиловцев – праздник для нас

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время Гала-концерта VII Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения» в Казани к зрителям обратился депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

«С праздником вас! Действительно, почтить память Джалиля и Джалиловцев – для нас это праздник. Их подвиг мы никогда не забываем. Самая известная, дорогая сердцу народа реликвия – это «Моабитские тетради». В популяризации поэта творчество этого периода имеет большое значение. И ныне фашизм, где бы он ни возник, будет уничтожен! Джалиль и его соратники в свое время это доказали», — сказал он.

Ркаил Зайдулла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конкурс «Джалиловские чтения» проводится в этом году седьмой раз. Прием заявок стартовал в октябре 2024 года. В течение месяца организаторы получили более 40 тысяч заявок из 25 регионов России и зарубежных стран: Азербайджана, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Венгрии, Франции, Кыргызстана, Таджикистана.

Председатель жюри конкурса, главный редактор журнала «Казан утлары», заслуженный деятель искусств РТ Рустам Галиуллин подчеркнул важность конкурса.

«В стихах Мусы Джалиля – сколько надежды, веры и трагизма. Пламя их стихов уже много десятилетий хранится в душе поколений. Поздравляю всех с праздником поэзии и героизма», — сказал он.

В этом году на конкурсе стихи прозвучали на 21 языке. Среди них впервые были венгерский и вьетнамские языки. По итогам конкурса жюри определил 107 победителей, которые были признаны лучшими в 8 номинациях: «Муса Джалиль на татарском», «Муса Джалиль на русском», «Джалиль на языках народов мира», «Писатели-фронтовики», «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков», «Профессиональные исполнители», «Джалиловцы», «Песня на стихи Мусы Джалиля».

Юлай Низаев