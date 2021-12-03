Ркаиль Зайдулла ответил на заявления журналиста Кашина в адрес Татарстана

Депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла высказал свое мнение о заявлении, сделанном российским журналистом Олегом Кашиным. «Он давно известен своими шовинистическими идеями. В Казани 17 процентов татарских детей выбрали русский в качестве родного языка, а чиновник управления образования высказался в поддержку того, чтобы татары выбирали татарский язык. Олег Кашин называет это дерусификацией. Он признает, что на русификацию направлена государственная политика, и делает донос Кириенко и таким же шовинистам, как сам. Таких, как Кашин, в стране много. Их цель — русификация всех нерусских народов», — отметил он.

«Мы должны идти своим путем, сохранять и развивать свой язык. Это наша миссия. Что касается русского языка, невозможно его не знать, живя в России. Глава управления образования не отрекается от него. Такие как Кашин ищут врагов и внутри страны, и за ее пределами. Они всего боятся. В XXI веке в условиях глобализации мы должны жить, уважая мировую культуру и не забывая свою, но черносотенцы ставят подножку прогрессу», — сказал Ркаиль Зайдулла.

Напомним, ранее Кашин выступил с таким заявлением: «Дикая история! Начальник управления образования Татарстана Ирек Ризванов действительно подводит итоги каких-то опросов школьников на тему „Какой язык они учат“. 83 процента татарских детей выбрали татарский язык… Очень радует, говорит он, что 34 процента русских выбрали татарский язык, но 17 процентов татар, выбравших русский, — это порождает вопросы. Действительно, редкий случай… Но как редкий? Мы понимаем, что на это направлена вся политика официальной России, но редко они так откровенны, когда официальный чиновник, российский госслужащий говорит, что его цель по службе, по государственной работе — буквально дерусификация региона! И это, конечно, абсолютный кал, с которым надо отдельно бороться и бить в колокола! И если мы верим, что Сергей Кириенко, как бывший полпред в ПФО, имеет незакрытый гештальт по непокорению татар, хочется ему лично пожелать: Сергей Владленович, мочите татар, иначе завтра у нас будет Османская империя до Казани! Это недопустимо, это неправильно!»

Российский журналист, публицист Олег Кашин родился 17 июня 1980 года в Калининграде. В 2001-2003 годах работал спецкором «Комсомольской правды» в Калининграде. В 2003 году переехал в Москву, работал в разных редакциях. В конце ноября 2012 года уволен из редакции газеты «Коммерсанть». В мае 2013 года переехал в Женеву. С апреля 2016 года живет в Лондоне.